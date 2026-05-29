Junts pide elecciones anticipadas como el PNV: el PP presiona para que se lo comuniquen a Sánchez

Junts se sumó este viernes a la solicitud de adelanto electoral impulsada previamente por el PNV. Desde el PP, en tanto, instaron a estas formaciones a tomar contacto directo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien respondió criticando el “ruido mediático” que, según él, afecta al PSOE.

En un contexto en el que la legislatura está cerca de cumplir tres años y marcado por los casos Zapatero y Leire, que generan inestabilidad en Ferraz, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, señaló que la formación liderada por Carles Puigdemont no espera “nada más que no sea” una convocatoria inmediata de elecciones por parte de Sánchez.

Días antes, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ya había planteado que la legislatura no debería prolongarse hasta el cuarto año , argumentando que el interés general exige acudir a las urnas.

La postura de Junts ante posibles escenarios

Durante entrevistas en TVE y Telecinco, Nogueras rechazó la idea de evitar elecciones por el argumento de que “lo que viene es peor”, en referencia a la posible entrada de Vox en un gobierno junto al PP, insistiendo en que “lo tiene que escoger la gente”.

Asimismo, al ser consultada sobre una eventual moción de censura, remarcó que la “línea roja” de cualquier acuerdo es Vox, por lo que, al igual que el PNV, Junts no contempla apoyar una investidura de Alberto Núñez Feijóo.

El llamado del PP a los socios del Gobierno

Previo a estas declaraciones, la dirigente del PP Alma Ezcurra instó a los partidos que respaldaron la investidura de Sánchez a comunicarse con él y decirle: “Esto se ha acabado”.

Además, advirtió que “quien mañana quiera decir que ayudó a limpiar la corrupción en España no puede lavarse las manos hoy como Poncio Pilatos”, planteando que deben optar entre “responsabilidad y complicidad”.

En línea con lo expresado por Feijóo el día anterior, Ezcurra reiteró que trabajarán para lograr un cambio de gobierno, subrayando que “todo significa todo”, aunque evitó especular sobre una posible moción de censura al afirmar: “No es momento de hablar de futuribles”.

Junts pide elecciones anticipadas como el PNV: el PP presiona para que se lo comuniquen a Sánchez EFE

El Gobierno de Pedro Sánchez respondió

Por su parte, Pedro Sánchez volvió a destacar el desempeño de la economía española, apoyándose en los últimos datos del INE sobre aumentos salariales. En ese sentido, afirmó: “Frente al ruido mediático, la realidad de este país”, en una publicación en la red social X.

En la misma línea, el ministro de Transportes, Óscar Puente, criticó el “panorama mediático” mediante un video, acusándolo de intentar desestabilizar al Ejecutivo.

Puente también cuestionó un informe de la UDEF relacionado con el caso Zapatero que menciona un contrato de ADIF, señalando: “Vincular este contrato con ninguna trama es una cosa tan absurda y tan ridícula que no sé cómo puede un informe policial incluirlo en sus especulaciones”.

Ante lo que considera una falta de rigor, sostuvo que el objetivo parece ser “embarrar todo”, y acusó a algunos medios de difundir “invenciones, exageraciones y tergiversaciones”.

Dentro del oficialismo y aliados también reaccionaron

Otros miembros del Gobierno descartaron nuevamente la posibilidad de un adelanto electoral, a pesar de la coincidencia entre PNV, Junts y la oposición. Entre ellos, el ministro de Hacienda, Arcadi España, respaldó a Puente y acusó al PP de recurrir a “mañas” y “métodos no democráticos”, incluyendo el uso de filtraciones judiciales.

Por su parte, la ministra de Sanidad y coportavoz de Más Madrid, Mónica García, señaló que espera las explicaciones que Sánchez ofrecerá en el Parlamento en junio sobre los casos que afectan al PSOE. Al mismo tiempo, destacó la diferencia con Sumar, remarcando las “cero unidades de casos de corrupción” en el otro sector del Gobierno.

¿Qué dijo el sector empresarial?

Desde el ámbito empresarial, no hubo apoyo a la propuesta de anticipar las elecciones. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, evitó involucrarse en el debate político, aunque expresó su malestar por la situación.

“Pienso que lo que se está viendo todos los días, sin entrar a condenar a nadie, es bastante bochornoso”, afirmó Garamendi, quien agregó que también resulta “bochornosa” la imagen que España está proyectando en Europa.