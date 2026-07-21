A partir de las 17 horas crecerán tormentas con granizo y reventones: estas son las provincias y ciudades afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advirtió que, a partir de las 17:00 de este martes, se desarrollarán tormentas de fuerte intensidad en varias provincias del sureste de España.

Los fenómenos podrán dejar granizo, intensas rachas de viento y reventones, en una jornada marcada además por el inicio de una nueva ola de calor que elevará las temperaturas hasta los 45 °C en algunos puntos del país.

Las previsiones indican que las tormentas aparecerán durante la tarde en el sur de la Comunidad Valenciana, el extremo sureste de Castilla-La Mancha y el interior de la Región de Murcia. Los modelos meteorológicos apuntan a que los núcleos se desplazarán de oeste a este y podrán alcanzar de forma puntual zonas del litoral valenciano.

Aunque no se esperan grandes acumulaciones de lluvia, la AEMET alerta de que las precipitaciones podrán llegar acompañadas de barro, granizo y fuertes rachas de viento. En algunos puntos, los reventones podrían superar de forma localizada los 80 o 90 km/h, con capacidad para provocar daños materiales.

¿Qué provincias estarán bajo mayor riesgo por las tormentas?

Los pronósticos sitúan el mayor riesgo entre la provincia de Valencia, el este de Albacete y el norte y oeste de la Región de Murcia. También existe la posibilidad de que las tormentas afecten de forma aislada al interior de Alicante, Cuenca y el norte de la Comunidad Valenciana.

Ante esta situación, la AEMET activó avisos amarillos por tormentas en el interior sur de Valencia, Hellín-Almansa (Albacete), el Altiplano de Jumilla-Yecla y el noroeste de la Región de Murcia. El organismo subraya que el principal peligro será la intensidad de las rachas de viento, aunque tampoco se descarta la caída de granizo.

¿Qué provincias estarán bajo mayor riesgo por las tormentas?

Además, el Laboratorio Europeo de Tormentas Severas advirtió sobre la posibilidad de granizo de más de dos centímetros de diámetro entre Valencia y el este de Albacete. La actividad eléctrica también podría resultar intensa de forma puntual, en un contexto de riesgo muy alto o extremo de incendios forestales en amplias zonas del interior oriental.

¿Qué es un reventón y cómo evolucionará el tiempo durante la semana?

Un reventón, conocido internacionalmente como downburst, es un fenómeno asociado a tormentas intensas. Se produce cuando una corriente de aire desciende con gran velocidad desde la nube hasta el suelo y, al impactar, se expande en todas direcciones con violentas ráfagas de viento.

¿Qué es un reventón y cómo evolucionará el tiempo durante la semana? lisatop

En los episodios más intensos, estos vientos pueden superar los 120 km/h y generar daños similares a los de un tornado, aunque se trata de fenómenos distintos. Por este motivo, los especialistas recomiendan extremar la precaución cuando se aproximen tormentas de fuerte desarrollo.

La previsión para el resto de la semana mantiene el protagonismo del calor extremo, con un pico previsto para el jueves. Sin embargo, a partir del viernes podría producirse un cambio de tiempo debido al descenso del chorro polar, que facilitaría la entrada de una bolsa de aire frío.

Este escenario favorecería un descenso generalizado de las temperaturas y la aparición de nuevas tormentas intensas en varias comunidades autónomas.