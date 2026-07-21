En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este martes, 21 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 257,04 euros. Esta cifra refleja una variación del 2,29% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos 2 días consecutivos. Esta tendencia sugiere que el interés por Bitcoin Cash está en aumento, lo que podría atraer más inversión en el futuro.

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash registró en la última semana un avance moderado de 1.11%, señal de impulso de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una caída de -55.99%, lo que se traduce en una rentabilidad anual claramente negativa. Este contraste refleja su elevada volatilidad: repunte reciente, pero desempeño acumulado desfavorable para quienes mantuvieron la posición a 12 meses.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 26.82%, es menor que la volatilidad anual del 55.24%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.