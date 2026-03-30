El calendario económico suele marcar el pulso político de cada año. Sin embargo, en contextos de incertidumbre global, los tiempos se vuelven más difusos y las decisiones requieren mayor precisión. Eso es lo que ocurre ahora con el Presupuesto 2026 en España. El Gobierno confirma que está avanzando en su elaboración, pero reconoce que aún no hay una fecha concreta para su presentación. El motivo: la necesidad de actualizar las previsiones macroeconómicas que servirán de base para definir ingresos y gastos. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido claro al respecto: “Estamos actualizando las previsiones”. Este proceso, explicó, es fundamental para poder presentar un presupuesto ajustado a la realidad económica actual. Según detalló, la revisión del crecimiento económico y la evolución de los precios es “clave” para construir un cuadro macroeconómico sólido, que permita estimar con mayor precisión los ingresos del Estado. En este contexto, el Gobierno busca elaborar un “presupuesto aterrizado”, es decir, basado en datos actualizados y no en previsiones desfasadas. Para ello, se están analizando factores externos como la guerra y su duración, que generan “una enorme incertidumbre” sobre la evolución económica. A pesar de los avances, el Ejecutivo no ha dado plazos concretos. Preguntado por la fecha de presentación, Cuerpo evitó comprometerse y dejó entrever que la decisión dependerá del avance de los trabajos técnicos. Uno de los elementos que complica el calendario es la posibilidad de nuevas medidas económicas. El ministro no descartó que se puedan aprobar “más paquetes de ayuda”, lo que tendría impacto directo en el gasto público y, por tanto, en el diseño del presupuesto. En este escenario, el Ejecutivo está llevando a cabo un “ejercicio inicial de actualización de las previsiones macro” que servirá como base para construir las cuentas públicas. Hasta que ese proceso no esté cerrado, el calendario seguirá abierto. Más allá del presupuesto, el Gobierno también pone el foco en el contexto internacional. En particular, en la relación con Estados Unidos, que sigue siendo un socio clave para la economía española. Cuerpo aseguró que las empresas españolas “operan a día de hoy en las mismas condiciones” que las de otros países europeos, ya que la relación comercial se establece a nivel de la Unión Europea. Esta estabilidad es clave para mantener la competitividad en mercados internacionales. Además, destacó que Estados Unidos es “el principal inversor en España” y también el principal destino de las inversiones españolas, lo que refuerza la importancia de mantener y mejorar esta relación económica. En paralelo, el Ejecutivo anunció la apertura de nuevas oficinas económicas en Boston y Houston, con el objetivo de facilitar la expansión de empresas españolas en el mercado estadounidense. Una señal de que, mientras se define el Presupuesto 2026, el Gobierno también busca consolidar su estrategia económica a largo plazo.