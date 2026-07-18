Feijóo insiste en que España “se parezca más a su selección” y advierte que las urnas serán la “sentencia” de un Gobierno “condenado en todas sus formas”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, volvió a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez durante un acto celebrado en Santiago de Compostela, donde presentó a los candidatos de su formación para las 52 capitales de provincia de cara a las elecciones municipales de 2027. En un discurso marcado por las referencias futbolísticas, defendió que España debería tomar como ejemplo a la selección nacional y priorizar el interés común por encima de los intereses personales.

“Me gustaría que España se pareciese más a su selección, que vuelva a jugar en equipo”, afirmó Feijóo, quien sostuvo que al país “le irá mejor cuando el interés colectivo esté por encima del interés de un solo hombre”. Para el dirigente popular, el éxito deportivo representa valores que deberían trasladarse al ámbito político, como el trabajo conjunto, la humildad y el compromiso con objetivos compartidos.

Exigencia de valores a los candidatos del PP

Durante su intervención, Feijóo pidió a los candidatos de su partido que afronten la campaña con “decencia”, espíritu de servicio y voluntad de victoria. También les reclamó cercanía con los ciudadanos y compromiso con la defensa de los intereses de España.

En esa línea, reivindicó un modelo de liderazgo alejado del culto a la personalidad. “No quiero que me deis la razón cuando no la tengo. Yo no quiero que me llaméis el puto amo, porque me daría vergüenza si alguno habla así”, aseguró. Más adelante insistió en el mismo mensaje al afirmar: “Yo no quiero que me defendáis en lo indefendible. Yo no soy Sánchez”.

Además, recordó que la presidencia de un partido es una responsabilidad temporal y señaló que cualquier dirigente debe asumir que puede ser reemplazado llegado el momento. “Si tienes que irte, no hay ningún problema”, señaló, reivindicando la renovación interna y la fortaleza de la estructura del PP.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18/07/2026.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (4i), clausura el acto de presentación de los candidatos a las capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027 este sábado, en Santiago de Compostela. EFE/ Xoan Rey Fuente: EFE Xoan Rey

Críticas al Gobierno y al “sanchismo”

Feijóo endureció sus ataques contra el Ejecutivo y afirmó que el ciclo político de Sánchez está llegando a su fin. Según sostuvo, el denominado “sanchismo” ha quedado desacreditado por distintos casos y polémicas que han afectado al Gobierno.

“El ‘sanchismo’ ya ha sido condenado en todas sus formas de corrupción y las urnas serán también su sentencia”, declaró. A continuación, añadió que será la ciudadanía quien termine dictando veredicto en las próximas citas electorales y sostuvo que “España hará justicia” mediante el voto.

También lanzó una advertencia sobre la gestión pública y la corrupción: “Una cosa es meter la pata y otra es meter la mano, y por ahí no voy a pasar”.

Vivienda, seguridad y apoyo a las familias

Más allá de la confrontación política, el presidente del PP avanzó algunas de las prioridades que marcarán la agenda de su partido. Entre ellas destacó la vivienda, para la que propuso impulsar un nuevo marco normativo que facilite la construcción de inmuebles y permita utilizar remanentes presupuestarios de los ayuntamientos para su financiación.

Asimismo, situó entre los principales desafíos la mejora de la seguridad y la convivencia, además de medidas orientadas a favorecer el bienestar de las familias.

Feijóo también dirigió un mensaje a los sectores críticos del PSOE y de la izquierda, instándolos a posicionarse claramente frente al liderazgo de Sánchez. “Quien en el PSOE y en la izquierda crea de verdad que Sánchez tiene que irse, que lo diga y que actúe para que se vaya. Quien calla lo sostiene y es cómplice”, sostuvo.

La “selección” popular para 2027

En la recta final de su discurso, el líder popular presentó a los candidatos municipales como la “selección” del PP para los próximos comicios. Inspirándose en el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, destacó la importancia de los valores colectivos frente a los personalismos.

“Hoy presentamos a nuestra selección”, afirmó. Y añadió que se trata de “Un equipo que sale a jugar sin egos, sin ponerlo todo al servicio de una persona y es ejemplo de orgullo. Luis de la Fuente habla de valores, trabajo duro, humildad y fe. Es la receta del entrenador y una lección para la política”.

El acto concluyó con un agradecimiento a los candidatos desplazados hasta Santiago de Compostela, una ciudad que Feijóo definió como “tierra santa” y “final del camino”, pero también como el punto de partida para la estrategia electoral con la que el PP aspira a reforzar su presencia municipal y preparar el terreno para futuros desafíos políticos.