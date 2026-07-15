Confirmado por la Seguridad Social | Le reducirán un 11% de la pensión a quienes hayan trabajado más de 38 años pero adelanten su jubilación

Planificar el retiro laboral en España exige analizar detalladamente los requisitos legales para evitar pérdidas económicas irreversibles. La posibilidad de acceder a una jubilación anticipada voluntaria atrae a miles de trabajadores que desean finalizar su etapa profesional antes de la edad ordinaria.

Sin embargo, dar este paso antes de tiempo implica la aplicación directa de penalizaciones sobre la cuantía mensual a percibir. La Seguridad Social regula de forma estricta estos recortes mediante un sistema de coeficientes mensuales, por lo que conviene calcular con precisión el impacto financiero que tendrá esta importante decisión en la nómina del jubilado.

Confirmado por la Seguridad Social | Le reducirán un 11% de la pensión a quienes hayan trabajado más de 38 años pero adelanten su jubilación

¿A quién afecta realmente el recorte del 11%?

Existe una confusión habitual sobre los años cotizados y las penalizaciones por adelantar el retiro. La reducción del 11% en la pensión se aplica específicamente a los trabajadores con menos de 38 años y seis meses cotizados que decidan adelantar su jubilación voluntaria exactamente 20 meses.

Esto significa que la penalización no castiga a quienes superen dicha barrera de cotización, sino todo lo contrario: penaliza con mayor dureza a quienes tienen carreras laborales más cortas y deciden retirarse antes de tiempo .

Confirmado por la Seguridad Social | Le reducirán un 11% de la pensión a quienes hayan trabajado más de 38 años pero adelanten su jubilación

El impacto de los coeficientes reductores de la Seguridad Social

El sistema de pensiones en España utiliza coeficientes reductores para desincentivar el retiro prematuro de forma voluntaria. Las penalizaciones varían mensualmente según el tiempo de anticipación. De acuerdo con la información oficial provista por el portal de La Moncloa y el Boletín Oficial del Estado (BOE), los recortes para quienes tienen menos de 38 años y 6 meses cotizados se estructuran así:

Adelanto de 24 meses (máximo permitido) : Reducción de la pensión del 21%.

Adelanto de 20 meses : Reducción de la pensión del 11%.

Adelanto de 12 meses: Reducción de la pensión del 5,5%.

¿Cuáles son los requisitos indispensables para el retiro anticipado?

Para acceder a esta modalidad voluntaria no basta con tener la edad mínima. La normativa oficial de la Seguridad Social exige acreditar un mínimo de 35 años cotizados en total, de los cuales al menos 2 deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de la solicitud .

Es fundamental tener en cuenta que, tal como advierte la Seguridad Social, este recorte en la cuantía de la prestación no se aplica de forma temporal. La rebaja del porcentaje correspondiente queda incorporada de forma definitiva en la cuantía reconocida y se mantiene de manera vitalicia durante todo el tiempo que se perciba la pensión de jubilación. Por ello, se aconseja estudiar con detenimiento las tablas del BOE antes de formalizar la solicitud.