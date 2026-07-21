En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este martes, 21 de julio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.197,97 euros, cifra que refleja una variación del 1,03% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha experimentado una estabilidad.

Esto sugiere que el Ethereum se está valorizando frente a períodos anteriores, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

La cotización de Ethereum muestra una evolución mixta: en la última semana avanzó 2.84%, señalando un repunte de corto plazo, pero en el último año acumuló -44.31%, reflejando una rentabilidad anual negativa. Esto indica un entorno de alta volatilidad, donde la mejora reciente no compensa las pérdidas registradas en los últimos 12 meses.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 24.34%, es notablemente menor que la volatilidad anual del 54.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.