En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este martes, 21 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,31 euros. Esta cifra refleja una variación del 3,33% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Ripple en relación con el euro ha sido positiva en los últimos tres días.

Esto indica un crecimiento sostenido que sugiere confianza en el valor del Ripple frente al euro.

La cotización de Ripple muestra una evolución mixta: en la última semana subió 5.39%, señalando un impulso de corto plazo, pero en el último año cayó 52.49%, reflejando una rentabilidad anual negativa. Este contraste sugiere alta volatilidad: pese al reciente rebote, el balance a 12 meses sigue siendo desfavorable, por lo que su atractivo actual se concentra más en movimientos tácticos de corto plazo que en retornos sostenidos.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue de 25.59 %, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual de 55.59 %, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.