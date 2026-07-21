Confirmado | Aeropuertos de Valencia, Zaragoza y Vigo prohibirán el ingreso y salida a quienes posterguen la renovación de su pasaporte

Viajar con el pasaporte al día deja de ser solo una sugerencia y pasa a ser un requisito inflexible en España. Las autoridades migratorias y de control aeroportuario han reforzado las directrices en los aeropuertos de Valencia, Zaragoza y Vigo: aquellas personas que no hayan renovado su documento de viaje a tiempo no podrán embarcar ni ingresar a través de estas terminales.

Esta medida busca evitar complicaciones de tránsitos transfronterizos, garantizar la trazabilidad de los viajeros y alinearse con la normativa internacional sobre la vigencia mínima de los documentos oficiales de identidad.

Qué revisan las aerolíneas y Migración antes del despegue

En muchos casos, las irregularidades con la documentación se detectan incluso antes de despegar. Durante el proceso de facturación en el aeropuerto de origen, las aerolíneas están obligadas a comprobar que cada pasajero cumple con los requisitos de ingreso exigidos por el país de destino. Para realizar esta verificación, utilizan las directrices y bases de datos internacionales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Pasaporte español sobre una bandera de España Shutterstock

Si el personal de la compañía aérea detecta que el pasaporte está vencido, presenta daños visibles, como páginas sueltas, información ilegible o tapas deterioradas, o no cumple con la vigencia mínima exigida por las autoridades migratorias, el pasajero puede ser rechazado antes de abordar.

Este control preventivo responde a la responsabilidad que tienen las aerolíneas de transportar únicamente viajeros con documentación válida. En caso contrario, las compañías pueden enfrentar multas y otras sanciones por parte de las autoridades del país de destino. Por ese motivo, tanto la validez como el buen estado físico del pasaporte son aspectos fundamentales y pueden determinar si una persona está autorizada o no a embarcar.

Qué exigen las autoridades de España

Aunque una persona pueda abordar el vuelo con éxito, la decisión final sobre su ingreso a España corresponde a la Policía Nacional, encargada de los controles fronterizos. Este organismo aplica de manera rigurosa el Reglamento de Extranjería (Real Decreto 557/2011, artículo 6.1), que considera inválidos los pasaportes deteriorados o que no cumplan con las condiciones exigidas.

Además, España forma parte del Espacio Schengen y se rige por el Código de Fronteras Schengen (Reglamento UE 2016/399), una normativa que establece criterios estrictos tanto para la validez como para la vigencia de los documentos de viaje.

Ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea

De acuerdo con el artículo 6 del Código Schengen, no es suficiente que el pasaporte se encuentre vigente al momento del viaje. Las autoridades exigen que el documento tenga una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del espacio Schengen y que haya sido emitido dentro de los diez años anteriores.

Confirmado | Aeropuertos de Valencia, Zaragoza y Vigo prohibirán el ingreso y salida a quienes posterguen la renovación de su pasaporte. Fuente: EFE.

Durante el control migratorio en aeropuertos como Sevilla-San Pablo, Tenerife Norte, Tenerife Sur o Bilbao, la Policía Nacional también puede solicitar documentación adicional, entre ella:

Comprobantes que acrediten el motivo de la estancia, como reservas de alojamiento o una carta de invitación oficial.

Un billete de regreso o de continuación del viaje que demuestre la intención de abandonar el territorio dentro del plazo autorizado.

Pruebas de solvencia económica suficientes para cubrir los gastos de la estancia, de acuerdo con los importes mínimos establecidos por el Ministerio del Interior.

Ciudadanos españoles y de la Unión Europea

Los ciudadanos españoles y de otros países de la Unión Europea pueden entrar o salir de España presentando un pasaporte vigente o, cuando se trate de desplazamientos dentro del territorio comunitario, un Documento Nacional de Identidad (DNI) válido y actualizado.

Para evitar inconvenientes de último momento en el aeropuerto, se recomienda verificar con anticipación la fecha de vencimiento de la documentación y gestionar la renovación del pasaporte con suficiente margen antes de la fecha del viaje.