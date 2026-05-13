El programa de ayudas para la rehabilitación de viviendas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ofrece hasta 6000 euros por vivienda para mejoras de eficiencia energética y accesibilidad. Esta subvención, gestionada por las comunidades autónomas, está disponible para propietarios, inquilinos y comunidades de vecinos que deseen reformar su vivienda habitual. En 2026, el plazo de solicitud continúa abierto en la mayoría de las regiones, aunque con presupuesto limitado. El objetivo de estas ayudas es mejorar la calificación energética de los edificios residenciales y facilitar la accesibilidad, reduciendo el consumo energético y las emisiones de CO2. Las obras cubiertas van desde el cambio de ventanas hasta la instalación de ascensores o rampas, según establece el Real Decreto 853/2021 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Podrán acceder a esta subvención los siguientes grupos: Casos especiales: Las comunidades autónomas pueden establecer requisitos adicionales o priorizar las solicitudes de acuerdo a criterios socioeconómicos, localidad geográfica o nivel de mejora energética previsto. Se recomienda consultar el portal específico de su región en la web del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El importe de la asistencia es variable dependiendo del tipo de intervención: Deberás presentar los siguientes documentos: Todos los documentos técnicos deben estar firmados por profesional colegiado. Las copias pueden ser digitalizadas, pero debes conservar los originales. No dejes pasar esta oportunidad de mejorar tu vivienda con una ayuda de hasta 6000 euros. Consulta el BOE con la normativa completa o el portal del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para más información sobre el programa de rehabilitación residencial. Recuerda que el presupuesto es limitado y las solicitudes se atienden por orden de presentación. Y, si vives en Madrid, también puedes consultar el Plan Rehabilita Madrid que ofrece hasta 10.000 euros para reformas.