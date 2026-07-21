En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este martes, 21 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 54,43 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,63% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. La tendencia se ha mantenido al alza, lo que indica un aumento en su valor.

Esto sugiere un interés creciente en Litecoin y una posible fortaleza del euro frente a otras divisas en este período reciente.

La cotización de Litecoin muestra un repunte reciente, con un avance del 5.59% en la última semana, pero acumula una caída del -52.74% en el último año, lo que sugiere una tendencia de largo plazo bajista. En términos de rentabilidad, el corto plazo refleja un impulso positivo puntual, mientras que el desempeño anual sigue siendo negativo, evidenciando alta volatilidad y riesgo para horizontes más largos.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin es del 22.75 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 52.08 %.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.