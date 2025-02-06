La motosierra de Milei llega a la "España vaciada": una portavoz de VOX que quiere replicar el fenómeno argentino.

“Javier Milei siempre ha sido un referente para nuestras políticas”, afirma la portavoz del Grupo VOX Ponferrada,Patricia González Gutiérrez, quien defiende a capa y espada la influencia del presidente argentino en las propuestas y estrategias de su partido.

El ascenso de Milei en enero de 2024 marcó un punto de inflexión que trascendió fronteras e hizo eco en distintas partes del mundo, donde sectores de la derecha comenzaron a ver al libertario como un referente político al cual imitar.

El ascenso de Milei en enero de 2024 marcó un punto de inflexión que trascendió fronteras e hizo eco en distintas partes del mundo. (Imagen: archivo)

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En mayo de 2023, el partido de ultraderecha, liderado por Santiago Abascal, nombró a González Gutiérrez portavoz en el Ayuntamiento de Ponferrada. Desde entonces, ha trabajado para difundir un “mensaje impactante” en su comunidad, tal como lo reflejó en una foto en la que posó con una motosierra frente al Ayuntamiento . “El socialismo ha parasitado las instituciones y, para extirparlo a él y a sus políticas, hacen falta medidas drásticas y personas con la suficiente contundencia y convencimiento”, sostiene en diálogo con El Cronista España.

El “fenómeno Milei” llegó a España

La relación entre VOX y La Libertad Avanza no sólo descansa en su afinidad ideológica, sino también en su visión compartida sobre el rumbo político y económico, especialmente en la reducción del gasto público y la eliminación de la burocracia. “Javier Milei ha sido el único capaz de frenar la ruina socialista y volver a dar esperanza en un futuro próspero con políticas liberales”, señala la concejal tras recordar su intervención en el evento de Vox Europa Viva24 en mayo del año pasado, donde el mandatario argentino pronunció unas palabras que resonaron dentro del partido: “ Cuando nadie me quería, el único que me abrazó fue Santiago Abascal ”.

La motosierra de Milei llega a la "España vaciada": una portavoz de VOX que quiere replicar el fenómeno argentino. (Imagen: archivo)

Hasta el 2021, la política argentina parecía consolidarse en un esquema bipartidista, con una fuerte presencia de dos grandes bloques: El Frente de Todos y Juntos por el Cambio. No obstante, este equilibrio se rompió en 2023 con la irrupción de una tercera figura: Javier Milei , quien resultó electo presidente en los comicios presidenciales tras vencer a Sergio Massa en el balotaje . En tan solo un par de años, el libertario pasó de ser un economista, que llamaba la atención en programas de TV por sus “locas” ideas, a ser el presidente electo de Argentina.

A raíz de este inesperado triunfo -que el propio Milei calificó de “fenómeno barrial”- distintos sectores de la población comenzaron a analizar sus propuestas, buscando entender y aplicar sus principios en otros contextos socioeconómicos. “ Ha despertado masas y está demostrando que sus políticas funcionan. Por ello, la relación entre VOX y nuestros hermanos argentinos es excelente” , enfatiza la portavoz.

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La motosierra resuena en España: recorte de sueldos y fin de las subvenciones a sindicatos

La agenda de recortes, junto con la reducción del gasto público y la eliminación de subsidios, ha sido una de las principales banderas que alzó el mandatario argentino durante su campaña electoral . De la misma forma, en el Ayuntamiento de Ponferrada, los concejales de VOX lograron frenar la “mayor subida de sueldos políticos en la historia del municipio”, impulsada por el Partido Popular. “Gracias a la oposición frontal de VOX, esto se evitó”, asegura la portavoz.

VOX también ha propuesto a lo largo de este tiempo la “eliminación de chiringuitos ideológicos de izquierda”, así como también “cualquier rastro de políticas globalistas vinculadas con la Agenda 2030” y todo tipo de “subvenciones a sindicatos, ONGs que colaboran con las masas de tráfico de personas y aquellas organizaciones que extienden el socialismo woke con el dinero de todos”.

Con una agenda de medidas drásticas, Patricia González se propone frenar las políticas socialistas, en una clara apuesta por replicar el éxito de Javier Milei en el contexto español. (Imagen: archivo)

Ocupación ilegal y críticas al socialismo

En materia de vivienda, la portavoz subraya la necesidad de aplicar “desalojos inmediatos” y endurecer las penas contra los okupas , que podrían superar los tres años de prisión y conllevar sanciones económicas elevadas.

Una de sus propuestas más destacadas es la imposición de desalojos exprés, con un plazo de solo 12 horas desde que se verifique la ocupación ilegal. “Además, se propone la creación de unidades especiales dentro de las fuerzas de seguridad específicamente dedicadas a la lucha contra la okupación”, añade.

Entre las principales soluciones que propone VOX para ponerle fin a este problema se destacan las siguientes: facilidades para el acceso al crédito a familias españolas, la promoción de alquileres asequibles y recuperar la seguridad jurídica en los alquileres. Además, la portavoz aboga por reformas estructurales que, según ella, permitan a los jóvenes españoles acceder a una vivienda en propiedad y tener un empleo estable.

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