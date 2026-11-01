Las personas deben comunicar el cambio de su domicilio fiscal a la Agencia Tributaria.

Las personas que cambien su residencia habitual en España deben comunicar la modificación de su domicilio fiscal a la Agencia Tributaria.

Según establece Hacienda, el plazo general para realizar el trámite es de tres meses aproxiamadamente desde producido el cambio, en la medida en que el contribuyente no realice actividades profesionales o empresariales en ella.

De esta froma, el plazo no es el mismo para todos los ciudadanos. Además, la actualización puede realizarse de forma telemática, sin la necesidad de acudir a las oficinas de Hacienda presencialmente.

Las personas físicas fuera del censo de empresarios tienen tres meses para comunicar su nueva dirección fiscal a la Agencia Tributaria mediante el modelo 030. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto tiempo hay para comunicar un cambio de domicilio a Hacienda

La Agencia Tributaria establece que las personas físicas que no formen parte del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores disponen de tres meses para comunicar su nueva dirección fiscal. Esto se realiza a través del modelo 030.

Sin embargo, cuando el plazo para presentar la declaración de la renta finalice antes de que se cumplan los tres meses de la mudanza, el contribuyente deberá comunicar el cambio en la propia declaración, siempre que no lo haya notificado anteriormente.

En la misma línea, los autónomos y profesionales que desarrollan actividades económicas tienen un plazo general de un mes para informar de la modificación, a través del modelo 036.

Cómo se debe comunicar el cambio de domicilio fiscal por internet

Los ciudadanos pueden actualizar su dirección a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Para realizar el trámite de forma telemática, deben seguir estos pasos:

Acceder a la Sede electrónica de la Agencia Tributaria y entrar en el apartado “censos, NIF y domicilio fiscal” . Seleccionar “domicilio y ciudadanos” y acceder a “cómo comunicar el cambio de mi domicilio fiscal”. Elegir la opción “modelo 030. Consulta y modificación del domicilio fiscal y del domicilio de notificaciones (Mis datos censales)”. Consultar la dirección registrada y modificar los datos correspondientes al nuevo domicilio. Revistar la información introducida y confirmarla.

Asimismo, es importante tener en cuenta que Hacienda permite presentar el modelo 030 en papel, tanto en las oficinas de la Agencia Tributaria como a través de un correo certificado.

En este sentido, la administración dispone de un procedimiento extraordinario de presentación no presencial para algunas gestiones del modelo 030. Específicamente, está dirigido a quienes no pueden identificarse mediante los sistemas electrónicos habituales.

Uno de los aspectos que deben tener en cuenta los contribuyentes es que el domicilio fiscal y el domicilio que figura en el padrón municipal son registros diferentes. Magnific

Qué ocurre si cambias el padrón pero no actualizas el domicilio fiscal

Uno de los aspectos que deben tener en cuenta los contribuyentes es que el domicilio fiscal y el domicilio que figura en el padrón municipal son registros diferentes.

Según explica Hacienda, el domicilio fiscal permite localizar al contribuyente para sus relaciones con la Administración tributaria. Además, los ciudadanos pueden designar una dirección distinta para recibir determinadas notificaciones.

En el caso de los matrimonios, la Agencia Tributaria también permite comunicar el cambio de domicilio de ambos cónyuges mediante el modelo 030, en la medida en que compartan la nueva dirección y que la dirección esté declaración esté firmada por los dos.