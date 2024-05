Quién es Santiago Abascal, el líder de ultraderecha que invitó a Milei y desató el conflicto con España

El conflicto diplomático entre Argentina y España se intensificó luego de que el país europeo decidiera retirar a la embajadora en Buenos Aires y la relación bilateral parece cerca de romperse: quién es el líder clave de VOX que apoya Javier Milei y se convirtió en una de las principales causas de este fuerte cruce internacional.

Santiago Abascal es el líder del partido de ultraderecha VOX, el cual salió tercero en las últimas elecciones por detrás del Partido Popular y del PSOE. Ahora, nuevamente en campaña electoral por comicios al parlamento europeo, vuelven a intentar posicionarse como la oposición al actual presidente Pedro Sánchez.

"No están en condiciones de hablar de la soberanía de España, no pueden dejar sin embajador a los españoles que viven en la Argentina por un capricho personal. El señor Sánchez no es el rey, aunque él se lo crea", lanzó Abascal en declaraciones a Radio Mitre luego de que se conociera la decisión de la diplomacia española.



Santiago Abascal junto a Javier Milei y Karina Milei

Este líder de ultraderecha es quien invitó a Milei al evento Europa Viva 24 del fin de semana, donde el Presidente volvió a tildar de "corrupta" a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, quien se encuentra actualmente investigada en los tribunales del país europeo.

"Sánchez es un experto en enviar ministros a atacar y victimizarse cuando hay una respuesta. El ataque grave fue el del ministro de Transporte contra Milei. Ahora el gobierno no puede iniciar un conflicto diplomático por recibir una respuesta. Me parece muy bien que el presidente argentino no pida disculpas", agregó Abascal en la entrevista.

Quién es Santiago Abascal, el aliado de Milei en España

Este político español es miembro del Congreso de los Diputados en representación de Madrid desde 2019. Fue durante mucho tiempo miembro del Partido Popular y se desempeñó como legislador en el Parlamento Vasco antes de la creación de VOX.



Participó de las últimas elecciones presidenciales en 2023 donde sacó 12,39% de los votos, lo que estableció al partido de ultraderecha como tercera fuerza de ese país. La dispersión de los sufragios hizo que Sánchez pudiera ser reelegido a pesar de haber perdido contra el PP.

"Milei ha respondido ataques de naturaleza personal y durísimos durante muchos días, de miembros del gobierno que lo han llamado drogadicto, fascista, ultraderechista. Y cuando él ha respondido refiriéndose a una circunstancia que está ocasionando gran debate, la presunta corrupción de la mujer de Sánchez, se han vuelto a victimizar", defendió Abascal al Presidente.



Por último, sostuvo que "es intolerable generar un conflicto diplomático por un asunto personal. El gobierno no puede apelar a la soberanía y la dignidad de España, si ha pactado a nivel nacional y ha logrado la investidura aliándose con todos los separatistas, que quieren destruir la soberanía", en referencia a la alianza de Sánchez con estas fuerzas políticas en los últimos comicios.