El Partido Popular (PP) y Vox anunciaron este lunes 26 de octubre un acuerdo electoral para concurrir de manera coordinada al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en España

El Partido Popular (PP) y Vox anunciaron este lunes 26 de octubre un acuerdo electoral para concurrir de manera coordinada al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en España. El pacto, que contempla renuncias de candidaturas en distintas provincias y la incorporación de candidatos independientes, busca reforzar la representación de ambas formaciones frente a la coalición de izquierdas impulsada por el PSOE y Frente Amplio.

La alianza entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se produce a pocas horas del cierre del plazo para presentar las listas electorales y supone una estrategia inédita entre ambas formaciones para la Cámara Alta. El acuerdo establece que el PP dejará de competir en tres provincias, mientras que Vox renunciará a presentar candidaturas en otras seis y reducirá su presencia electoral en 14 circunscripciones adicionales.

La decisión ha provocado una inmediata reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien acusó a los dos partidos de representar un mismo “proyecto de involución”. El anuncio coincide, además, con la publicación de cuatro encuestas que anticipan una victoria del PP en las elecciones generales y una posible mayoría absoluta junto a Vox en el Congreso de los Diputados.

El plazo para registrar coaliciones electorales finalizó el pasado 16 de octubre, mientras que la presentación de candidaturas al Congreso y al Senado permanece abierta hasta este lunes 26 de octubre.

Por este motivo, el acuerdo entre PP y Vox no constituye una coalición electoral formal, sino una estrategia de coordinación mediante la cual ambas formaciones renuncian a presentar candidatos en determinadas circunscripciones para favorecer sus posibilidades de representación en la Cámara Alta.

¿En qué provincias se retiran PP y Vox y cómo se repartirán las candidaturas al Senado?

El pacto establece una distribución territorial de las candidaturas con el objetivo de evitar la dispersión del voto entre ambas formaciones y mejorar sus posibilidades de conseguir escaños en el Senado.

Director de campaña del PP, Miguel Tellado Javier Lizón

Según el acuerdo anunciado por el director de campaña del PP, Miguel Tellado, los populares no presentarán candidatos en tres provincias:

Gipuzkoa

Girona

Tarragona

Por su parte, Vox renunciará a concurrir en seis circunscripciones:

Las Palmas

Santa Cruz de Tenerife

Cádiz

Valencia

Castellón

Baleares.

En esos territorios, el PP incorporará en sus papeletas a un candidato independiente propuesto por la formación de Santiago Abascal.

Además, Vox limitará su candidatura a un único aspirante en otras 14 provincias: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén.

Tellado defendió el acuerdo como una muestra de “generosidad”, “altura de miras” y “sentido de Estado”. El dirigente popular recordó que su formación lleva 26 años sin conseguir representación en el Senado por Gipuzkoa y que nunca ha obtenido un escaño por Girona o Tarragona.

Desde Vox, su secretario general, Ignacio Garriga, calificó las renuncias como un “gesto” destinado a impedir que Pedro Sánchez consiga el control de la Cámara Alta con el apoyo de otras formaciones de izquierda.

El pacto pretende contrarrestar la alianza denominada “Senado de progreso”, mediante la cual el PSOE y Frente Amplio concurrirán juntos a las elecciones para la Cámara Alta. Los socialistas encabezarán todas las listas de esa coalición, aunque ambas fuerzas todavía mantienen negociaciones sobre el reparto de determinadas candidaturas.

¿Qué dijo Pedro Sánchez sobre la alianza entre PP y Vox?

El presidente del Gobierno reaccionó al acuerdo mediante un vídeo difundido en su cuenta de X, en el que comparó los colores tradicionales del PP y Vox para sostener que ambas formaciones representan proyectos políticos similares.

El presidente español, Pedro Sánchez se pronunció por el acuerdo del PP y Vox: "Son lo mismo" X

Sánchez recurrió a una investigación del neurocientífico Patrick Mineault sobre la dificultad del cerebro para distinguir determinados tonos de azul y verde, colores que identifican respectivamente a los populares y a Vox.

“Durante años han intentado hacernos creer que representaban proyectos muy diferentes, pero tanto las palabras como los hechos lo dejan muy claro: dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos”, afirmó el presidente.

En su publicación, el líder socialista reunió declaraciones de dirigentes de ambos partidos sobre pensiones, aborto y recortes presupuestarios para argumentar que mantienen posiciones coincidentes en asuntos fundamentales.

A partir del nuevo acuerdo electoral, Sánchez calificó a las dos formaciones como “dos colores y un mismo proyecto de involución” e instó a los ciudadanos a elegir entre dos alternativas en las elecciones del 29 de noviembre: “O España avanza, o avanza el pasado”.

Las críticas también llegaron desde otros sectores del PSOE. Su portavoz y secretaria de Organización, Rebeca Torró, definió el entendimiento como “la coalición de la motosierra y los recortes”, mientras que el ministro de Política Territorial, Félix Bolaños, consideró que ambos partidos ya eran “indistinguibles”.

En un comunicado, el PSOE sostuvo que la coordinación electoral entre Feijóo y Abascal “era un secreto a voces” y aseguró que el anuncio confirma una estrategia política compartida de cara a los próximos comicios.

¿Qué dicen las últimas encuestas sobre una posible mayoría absoluta de PP y Vox?

El anuncio de la alianza coincide con la publicación de cuatro encuestas electorales que sitúan al Partido Popular como primera fuerza política para los comicios del 29 de noviembre . Los sondeos, difundidos este lunes por El Mundo, elDiario.es, El Español y Artículo 14, coinciden en anticipar que PP y Vox podrían alcanzar juntos la mayoría absoluta en el Congreso, pese a una recuperación del PSOE respecto a anteriores estudios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el pleno del Congreso. Imagen ilustrativa. Fuente: EFE J.J. Guillén

La encuesta de Sigma Dos para El Mundo otorga al PP el 30,6% de los votos y entre 125 y 131 diputados, mientras que Vox alcanzaría el 19,9% y entre 66 y 69 escaños. La suma de ambas formaciones se situaría entre 191 y 200 representantes, por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta.

Por su parte, SocioMétrica, para El Español, estima que el PP conseguiría 135 diputados, con el 32% de los votos, y Vox otros 63, con el 18,6%. En este escenario, el bloque de derechas alcanzaría 198 escaños, 22 por encima de la mayoría absoluta.

La encuesta de Winston para Artículo 14 también anticipa una mayoría parlamentaria para ambos partidos, con 121 diputados para el PP y 69 para Vox, lo que supone un total de 190 representantes.

Encuestas PP PSOE Vox Frente Amplio Sigma Dos (El Mundo) 125-131 103-109 66-69 10-12 Ateneo del Dato (elDiario.es) 31,1% 27,6% 19,8% 6,8% SocioMétrica (El Español) 135 108 63 7 Winston (Artículo 14) 121 115 69 9

Fuente: EFE, 26 de octubre de 2026. Los resultados se expresan en escaños, salvo los de Ateneo del Dato, que corresponden a porcentajes de intención de voto.

En el caso de Ateneo del Dato, el estudio únicamente recoge porcentajes de intención de voto, con el PP en primer lugar y el PSOE a continuación, seguido por Vox y Frente Amplio.

Aunque las encuestas muestran una mejora de los socialistas respecto a mediciones anteriores, las proyecciones de escaños mantienen al bloque de PP y Vox por encima del umbral necesario para controlar el Congreso. El acuerdo para el Senado constituye, por tanto, un nuevo paso en la coordinación electoral entre ambas fuerzas, mientras los partidos ultiman sus candidaturas para la cita del 29 de noviembre.