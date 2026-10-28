Varias personas se suben a su tren en la estación de Atocha (Madrid) este miércoles tras conocerse la colisión de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo).

El PSOE, el PP, el Frente Amplio y Podemos cancelaron sus actos electorales tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo. El accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Urda, Toledo, derivó en la suspensión de los actos de precampaña de los principales partidos políticos de España, a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Pedro Sánchez suspendió su agenda y expresó su solidaridad con las víctimas. Pero, a la derecha de la derecha, Santiago Abascal encontró motivos para no frenar: mantuvo los mítines de Vox y lanzó una chicana contra el Gobierno: “Lo que algunos tienen que suspender no es la campaña, sino los bailecitos. En Vox no estamos de fiesta, estamos trabajando”.

La catástrofe ferroviaria dejó al menos 64 los fallecidos por el accidente de tren de Urda (Toledo), según García-Page. Aunque todavía no se confirmaron la cantidad de heridos.

La colisión entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo se produjo apenas nueve meses después de la tragedia de Adamuz, Córdoba, que causó otras 46 muertes en enero de 2026.

Las condolencias también llegaron desde la Casa Real. En Bétera, Valencia, donde asistía a unas maniobras militares, el rey Felipe VI lamentó el “terrible accidente” y trasladó su “tristeza, apoyo y cariño” a las familias de las víctimas en “un momento tan duro” y “tan difícil”.

La catástrofe ferroviaria dejó al menos 46 muertos y decenas de heridos. EFE

Qué dijo Pedro Sánchez tras el accidente de Toledo

El PSOE anunció la cancelación de toda su agenda prevista para este miércoles, así como del acto de precampaña que Pedro Sánchez tenía programado para el jueves en Vitoria. El presidente del Gobierno aseguró estar “consternado” por el accidente y confirmó que mantiene contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para conocer la evolución de la emergencia.

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

A través de su cuenta oficial de X, Sánchez expresó su solidaridad con los afectados y destacó la coordinación de las autoridades en las tareas de asistencia:

“Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”, escribió el mandatario.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, también modificó su agenda tras conocer el siniestro. El responsable de la cartera abandonó un acto de inauguración del World Infrastructure Forum y se trasladó al centro de control para seguir las novedades sobre el choque ferroviario.

El Partido Popular adoptó una decisión similar y suspendió los actos de precampaña de sus dirigentes en todo el país. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, interrumpió una entrevista en Barcelona y canceló una visita que tenía prevista junto a Xavier García Albiol. “Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a las familias”, manifestó en redes sociales.

Muy preocupado ante las informaciones que vamos conociendo sobre un nuevo accidente ferroviario. Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias. Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 28, 2026

También expresó su apoyo a los equipos de emergencia y pidió prudencia ante las primeras informaciones.

Por su parte, el Frente Amplio canceló todas sus actividades públicas. Su candidata, Ada Colau, aseguró que seguía “con mucha preocupación” las noticias sobre el accidente y trasladó su solidaridad a las personas afectadas. También quedaron suspendidas las comparecencias de Pablo Bustinduy, previstas en Avilés, y de Ernest Urtasun, en Lleida.

Podemos también anuló sus compromisos electorales. Su secretaria general, Irene Belarra, expresó su apoyo a los familiares de las víctimas y a los equipos de rescate, mientras que Irene Montero, candidata por Madrid, pidió respetar el trabajo de los servicios de emergencia. “Facilitemos el trabajo a los servicios de emergencia y estemos atentas a la información oficial”, señaló.

Por qué Vox no suspendió sus actos electorales y qué dijo Santiago Abascal contra el Gobierno

Vox fue la única de las principales formaciones políticas que decidió mantener su agenda de precampaña, con actos previstos en Santander y Valladolid. Su presidente, Santiago Abascal, defendió esta postura al considerar que los representantes políticos deben continuar con sus responsabilidades y denunciar lo que considera un deterioro de las infraestructuras y los servicios públicos.

Durante su intervención en Santander, el candidato a la Presidencia del Gobierno comenzó por trasladar sus condolencias, sin escrúpulos, a las familias de los fallecidos y su apoyo a los heridos. Sin embargo, no tardo en dirigió duras críticas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien responsabilizó políticamente de la situación de las infraestructuras españolas.

El mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas es continuar el trabajo de denunciar sin descanso la degradación de las infraestructuras e instituciones que nos ha dejado la mafia corrupta... y prometer a nuestro pueblo que nunca más los impuestos de la gente se irán en mordidas ni se gastarán en porquerías o fanatismos ideológicos. — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 28, 2026

Abascal afirmó que Sánchez no debería haberse presentado a la reelección porque, a su juicio, el Gobierno “ha destruido absolutamente todo”, incluidas las infraestructuras. También manifestó su “absoluta rabia” hacia “un Gobierno que es una organización criminal”, según sus declaraciones recogidas por EFE.

“Ya puedo decirles que no vamos a creer ninguna de las explicaciones de este Gobierno, que aún no ha dado explicaciones ni de Adamuz, ni del apagón, ni de otras muchas tragedias”, sostuvo el dirigente, quien acusó al Ejecutivo de intentar utilizar “el dolor y el luto” para “acallar las protestas de la gente”.

En ese contexto, Abascal justificó la continuidad de su actividad electoral y rechazó que la respuesta política ante la tragedia deba limitarse a la suspensión de actos.

“Estamos acostumbrados a que algunos con las tragedias quieran suspender las campañas electorales y convertir a los políticos en plañideras en funerales. Los políticos tenemos la responsabilidad de dar soluciones y alternativas”, afirmó.

El líder de Vox también aseguró que el “homenaje” de su partido a las víctimas consiste en continuar con las denuncias sobre “la degradación de los servicios públicos, las infraestructuras y las instituciones”.

“Lo que algunos tienen que suspender no es la campaña, sino los bailecitos. En Vox no estamos de fiesta, estamos trabajando. No estamos con bailecitos ni con chistes macabros sobre Renfe como el de Óscar Puente en televisión”, añadió.

Hay que tener en cuenta que las declaraciones se produjeron cuando todavía se investigaba las circunstancias del accidente ferroviario. Las acusaciones de Abascal contra el Ejecutivo representan su campaña política y no constituyen conclusiones oficiales sobre las causas del siniestro.

También se pronunció el rey Felipe VI sobre el accidente de trenes en Toledo

El rey Felipe VI también expresó su pesar por el accidente ferroviario y trasladó sus condolencias a las familias de las víctimas. Desde Bétera, Valencia, donde asistía a unas maniobras militares en el Campo de Maniobras de la Base Militar Jaime I, el monarca lamentó el “terrible accidente” y manifestó su “tristeza, apoyo y cariño” en “un momento tan duro” y “tan difícil”.

El rey Felipe VI ha lamentado el terrible accidente de dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo). Fuente: EFE Kai Forsterling

Según informó EFE, el rey explicó que había mantenido una conversación con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para conocer la situación y expresó su reconocimiento a los servicios de emergencia, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME), que participaban en las tareas de asistencia y rescate.

“Hay mucha gente atendiendo la emergencia”, señaló Felipe VI, quien destacó que las autoridades se encontraban concentradas en la atención a las víctimas y en el análisis de las circunstancias del accidente.

Ante la gravedad de la tragedia, el monarca confirmó que el ejercicio militar Grifo 2026, al que asistía en Valencia, había sido acortado para facilitar su regreso. Felipe VI explicó que tenía “pendiente retornar” para poder “seguir la emergencia y conocer más detalles” de lo ocurrido.