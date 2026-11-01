El astronauta William A. Anders, piloto suplente de la misión espacial Gemini 11, participa en un entrenamiento de actividad extravehicular (EVA) en condiciones de gravedad cero a bordo de un avión KC-135 de la Base Aérea Wright-Patterson, en Dayton, Ohio. Lleva puesto el traje espacial y también una mochila pectoral del Sistema de Soporte Vital Extravehicular (ELSS).

Viajar al espacio permitió a los astronautas contemplar la Tierra desde una perspectiva que pocas personas pueden experimentar. La distancia, el silencio y la imagen del planeta suspendido en la oscuridad llevaron a varios de ellos a reflexionar sobre el lugar que ocupa la humanidad en el universo.

En ese sentido, William Anders, astronauta de la misión Apolo 8 de la NASA, dejó una reflexión sobre la exploración espacial que cambió la forma de observar nuestro planeta. Sus palabras resumen una experiencia que muchos astronautas describieron después de contemplar el mundo desde el espacio.

William Anders y la frase que dejó tras viajar a la Luna con Apolo 8

“ Viajamos hasta aquí para explorar la Luna y lo más importante es que descubrimos la Tierra ”, expresó el astronauta estadounidense después de participar en Apolo 8, la primera misión tripulada que orbitó la Luna, en diciembre de 1968.

Durante aquel viaje, los integrantes de la tripulación pudieron observar la Tierra desde el espacio y experimentar una perspectiva distinta de su propio planeta. Anders también tomó la fotografía conocida como Earthrise, en la que el planeta aparece sobre el horizonte lunar. La imagen fue capturada el 24 de diciembre de 1968, mientras la nave orbitaba la Luna.

Tomada por Will Anders, integrante de la tripulación de Apollo 8, el 24 de diciembre de 1968, a las 16:40 UTC, mientras la nave orbitaba la Luna. La imagen muestra la Tierra elevándose por tercera vez sobre el horizonte lunar. Wikimedia Commons/ NASA/ Will Anders

Quién fue William Anders: su trayectoria en la NASA y su carrera profesional

William A. Anders nació el 17 de octubre de 1933 en Hong Kong y falleció el 7 de junio de 2024, a los 90 años, en un accidente aéreo mientras pilotaba una avioneta cerca de las islas San Juan, en el estado de Washington, Estados Unidos.

Según detalla el sitio web de la NASA, se graduó en Ciencias en la Academia Naval de Estados Unidos en 1955 y obtuvo una maestría en Ingeniería Nuclear en el Instituto de Tecnología de la Fuerza Aérea en 1962. También completó el Programa de Dirección Avanzada de la Escuela de Negocios de Harvard en 1979.

Antes de incorporarse a la NASA, trabajó como piloto de combate en la Fuerza Aérea estadounidense y participó en programas relacionados con la protección de reactores nucleares y los efectos de la radiación.

En 1964 fue seleccionado como astronauta por la NASA. Sus responsabilidades incluían la dosimetría, los efectos de la radiación y los sistemas de control ambiental. Fue piloto suplente de las misiones Gemini XI y Apolo 11, y tripulante del Apolo 8. A lo largo de su carrera acumuló más de 6000 horas de vuelo.

Retrato oficial de la NASA del astronauta William Anders. Wikimedia Commons/ NASA

William Anders: de la Administración pública al sector empresarial

Después de su participación en la misión espacial, ocupó distintos cargos en la Administración estadounidense. Entre 1969 y 1973 fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Aeronáutica y del Espacio. En 1973 fue nombrado miembro de la Comisión de Energía Atómica y, en 1975, el presidente Gerald Ford lo designó primer presidente de la recién creada Comisión Reguladora Nuclear.

También fue embajador de Estados Unidos en Noruega entre 1975 y 1977. Posteriormente, desarrolló su carrera en el sector privado, donde ocupó puestos directivos en General Electric, Textron y General Dynamics.

En 1991 asumió la presidencia y la dirección ejecutiva de General Dynamics. En 1993 se jubiló como empleado de la compañía y permaneció como presidente del consejo de administración hasta mayo de 1994, cuando se retiró definitivamente de sus funciones empresariales.