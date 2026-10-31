Educación dejó establecido el calendario escolar de 2026, con las pausas del curso a la vista de principio a fin. En varias regiones, las vacaciones navideñas se acercan a las tres semanas sin clases, según los calendarios fijados por las consejerías de cada comunidad y ciudad autónoma.

Antes de llegar a ese descanso, el calendario todavía guarda algunas jornadas libres en las próximas semanas, como un fin de semana largo a comienzos de noviembre y un puente en diciembre. No todos los territorios las tendrán, ya que cada comunidad decide cómo organiza sus festivos.

Las diferencias entre regiones son notables, porque cada administración decide cuándo arranca y cuándo termina el periodo navideño. A continuación, las fechas de las vacaciones de Navidad en cada comunidad y los recesos que se esperan antes de las fiestas.

Los estudiantes de ciertas comunidades tendrán vacaciones de casi tres semanas en Navidad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las fechas de las vacaciones de Navidad en cada comunidad

El 23 de diciembre es el día de inicio más repetido para las vacaciones de Navidad, y en todos los territorios el receso termina entre el 6 y el 11 de enero. Las más extensas, de casi tres semanas, corresponden a Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, Ceuta y Melilla.

Estas son las fechas de cada comunidad y ciudad autónoma:

Andalucía , del 23 de diciembre al 10 de enero.

Aragón , del 22 de diciembre al 6 de enero.

Asturias , del 23 de diciembre al 10 de enero.

Baleares , del 23 de diciembre al 6 de enero.

Canarias , del 23 de diciembre al 8 de enero.

Cantabria , del 23 de diciembre al 11 de enero.

Castilla y León , del 23 de diciembre al 10 de enero.

Castilla-La Mancha , del 23 de diciembre al 10 de enero.

Cataluña , del 22 de diciembre al 7 de enero.

Ceuta , del 20 de diciembre al 7 de enero.

Comunidad Valenciana , del 22 de diciembre al 6 de enero.

Extremadura , del 23 de diciembre al 7 de enero.

Galicia , del 21 de diciembre al 6 de enero.

La Rioja , del 23 de diciembre al 6 de enero.

Madrid , del 23 de diciembre al 8 de enero.

Melilla , del 20 de diciembre al 7 de enero.

Murcia , del 24 de diciembre al 6 de enero.

Navarra , del 23 de diciembre al 10 de enero.

País Vasco, del 24 de diciembre al 6 de enero.

Antes de que arranquen esas vacaciones, sin embargo, hay otros descansos más cercanos en el calendario. El primero llegará dentro de pocos días, con el feriado de Todos los Santos.

Nueve comunidades tendrán un fin de semana largo por Todos los Santos

El Día de Todos los Santos cae este año en domingo, y la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado recoge las nueve comunidades que trasladaron la festividad al lunes 2.

Son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Navarra.

En esos territorios, el lunes será festivo retribuido y no recuperable, lo que implica también la suspensión de las clases. Los estudiantes tendrán así un fin de semana de tres días, que se extiende del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre.

La decisión de trasladar o no la fecha queda en manos de cada comunidad, que puede definir cómo distribuye sus festivos cuando estos coinciden con el fin de semana.

El calendario todavía guarda algunas jornadas libres en las próximas semanas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Dónde el lunes será una jornada normal

En Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, la Región de Murcia, el País Vasco, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla, el lunes 2 de noviembre no figura como festivo autonómico. Salvo que exista una fiesta local específica, la actividad escolar continuará con normalidad.

En Madrid, los vecinos de la capital tendrán además otro día libre en el mismo mes, ya que el lunes 9 de noviembre se celebra el día de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la ciudad. Antes de organizar un viaje o pedir días libres, conviene revisar el calendario del propio municipio, porque algunas localidades tienen festivos propios que no dependen de la decisión autonómica.

El puente de diciembre y los últimos festivos del año

El segundo receso llegará en diciembre. El 6, Día de la Constitución, cae en domingo, y varias comunidades lo trasladan al lunes 7. Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Navarra darán así un puente de cuatro días a trabajadores y estudiantes, junto con el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

El último festivo nacional del año será el viernes 25 de diciembre, que habilita otro fin de semana largo para despedir el año. Con ese cierre, el calendario de 2026 reúne catorce días festivos, de los cuales doce son nacionales o autonómicos y dos quedan a criterio de cada ayuntamiento.