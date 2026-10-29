El abogado laboralista Ignacio explicó cuáles son los derechos de los trabajadores durante la huelga.

La huelga general convocada para el 11 de noviembre en España reabre dudas frecuentes entre los trabajadores sobre qué ocurre con el salario, las vacaciones y la obligación de asistir al puesto de trabajo. Para despejarlas, el abogado laborista Ignacio explicó en sus redes sociales qué puede y qué no puede hacer una empresa frente a esta situación.

A través de un video en su cuenta de TikTok, el especialista remarcó que hacer huelga es un derecho fundamental reconocido en el artículo 28 de la Constitución, por lo que ningún trabajador puede ser despedido ni sancionado por secundarla.

“No te pueden despedir ni sancionar por secundarla”, señaló, y agregó que un despido motivado por este ejercicio legítimo sería considerado nulo. Sobre las vacaciones, fue tajante: “Si te las descuentan, te las están quitando ilegalmente”.

La movilización fue convocada por distintas organizaciones sindicales y sociales, entre ellas CCOO, UGT, CGT y los sindicatos de inquilinas, con la crisis de la vivienda como principal reclamo. El objetivo es presionar a las administraciones para que avancen en medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna y asequible .

Qué se descuenta realmente del sueldo durante el paro

Ignacio fue claro respecto al impacto económico de participar en el paro. “Primero, el salario de ese día. Al no ir a trabajar, no vas a cobrar”, explicó.

Ese descuento no se limita únicamente a la jornada no trabajada, sino que también alcanza la parte proporcional de las pagas extraordinarias y del descanso semanal.

Quienes secunden el paro no cobrarán el salario correspondiente a esa jornada ni cotizarán ese día. EFE / Manuel Bruque

A eso se suma la interrupción de la cotización durante ese día en particular. “Y ese día de trabajo tampoco cotizas. Ni tú, ni la empresa”, detalló el abogado, en línea con lo que establece la normativa vigente para quienes secundan el paro durante toda la jornada.

Las vacaciones no pueden recortarse por hacer huelga

Respecto a los días de descanso anual, Ignacio fue categórico: “Y las vacaciones, aquí, ni un día más, ni un día menos. Si te las descuentan, te las están quitando ilegalmente”. Con esa advertencia, el abogado marcó una diferencia clara entre los conceptos salariales que sí pueden ajustarse y los derechos que permanecen intactos.

El especialista también recordó que quienes fueron designados para cubrir servicios mínimos tienen una obligación distinta. “Si te han puesto servicios mínimos, tienes que trabajar”, remarcó, algo que coincide con lo que establece la normativa sobre sectores considerados esenciales, como la sanidad, el transporte o la educación.

Lo que puede y no puede hacer la empresa frente al paro

Otra duda habitual tiene que ver con la necesidad de comunicar previamente la decisión de sumarse al paro. “¿Tienes que avisar a tu jefe? La respuesta es que no”, aclaró Ignacio. Esto coincide con la legislación laboral, que reconoce la participación en el paro como una decisión voluntaria.

El abogado también alertó sobre los límites que debe respetar la empresa. “La empresa no puede contratar a nadie para sustituirte”, afirmó. Por último, advirtió contra los intentos de premiar a quienes no participan del paro o penalizar económicamente a quienes sí lo hacen más allá del descuento correspondiente al día no trabajado.

La huelga general del 11 de noviembre reclama medidas frente a la crisis de la vivienda. Daniel Gonzalez

Por qué se convocó la huelga general del 11N

La movilización fue impulsada por distintas organizaciones sindicales y sociales, entre ellas CCOO, UGT, CGT y los sindicatos de inquilinas, con la crisis de la vivienda como principal reclamo.

Desde UGT exigieron una subida del Salario Mínimo Interprofesional de al menos un 7% para 2027, además de medidas que frenen la especulación inmobiliaria y amplíen el parque público de viviendas.

La huelga está convocada durante 24 horas, desde la medianoche hasta las 24 horas del miércoles 11 de noviembre. Se trata de una decisión voluntaria para cada trabajador, salvo para quienes deban cubrir los servicios mínimos establecidos en sectores considerados esenciales, como la sanidad, el transporte público o la educación.