Canva comunicó una reestructuración que alcanza a 1.271 puestos, el 22% de una plantilla de unas 5.700 personas, y su cofundadora y CEO, Melanie Perkins, lo explicó en una carta a los empleados fechada el 3 de noviembre.

Quienes dejen la compañía recibirán al menos seis meses de sueldo, conservarán su MacBook de trabajo y podrán solicitar una ayuda de 10.000 dólares estadounidenses para emprender.

Qué anunció Canva y a cuántos empleados afecta

De acuerdo con InDaily, los 1.271 puestos quedan alcanzados por recortes, cambios de funciones o traslados.

Con la reorganización, Canva fusionará sus equipos de producto, crecimiento y plataforma en una única organización de producto, y reducirá niveles de gestión. Sydney pasará a ser la base principal de más equipos, y el personal con esquema híbrido tendrá que ir a la oficina de dos a tres días por semana desde enero.

Qué recibirán los empleados que se van

El paquete de salida contempla seis meses de sueldo como mínimo, que incluyen las indemnizaciones legales, y un año de cobertura de salud. Los trabajadores también podrán quedarse con sus computadoras portátiles de trabajo, y se elimina el plazo de un año que exigía el plan de acciones para consolidar derechos.

A eso se suma el nuevo Canva Collective Fund, un fondo que ofrecerá subvenciones de 10.000 dólares a los exempleados que quieran lanzar un negocio o impulsar un proyecto comunitario. Las fuentes consultadas no detallan quién puede acceder ni cómo se solicita.

La carta de Melanie Perkins: crecimiento más lento y cambio tecnológico

En el mensaje, enviado el 3 de noviembre, Perkins definió la situación como “el momento más difícil de nuestros trece años de historia”. La ejecutiva planteó que el ritmo de expansión de la firma se desaceleró este año por primera vez en una década y que los ajustes menores no bastarían para afrontar la etapa que viene.

La CEO sostuvo que la tecnología está transformando lo que las personas pueden crear y lo que esperan de los productos que usan, aunque no se refirió de forma directa a la inteligencia artificial. Para el análisis externo citado por HRD Canada, los inversores temen que la IA erosione el negocio de las empresas de software, y el fondo Blackbird, uno de los primeros respaldos de la compañía, recortó su valoración un 17%, hasta 34.900 millones de dólares, en agosto.

Una nueva ola de recortes en el sector tecnológico

El anuncio se suma a una cadena de ajustes en las grandes tecnológicas. Hace poco, Oracle dejó a miles de trabajadores sin empleo mediante un correo electrónico, mientras que Microsoft prepara una reducción de 4800 puestos que golpeará sobre todo a Xbox.

Canva, por su parte, se había consolidado entre los usuarios con sus funciones de diseño asistido, como las que permiten crear imágenes con inteligencia artificial. La empresa, con sede en Sydney, afronta ahora el desafío de reorganizarse mientras ese terreno se vuelve más competitivo.