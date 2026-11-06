Taiwán sumó a su flota los dos primeros cazas F-16 V Block 70 y prevé recibir otro lote antes de que termine el año. Se trata del primer paso concreto de un programa que busca reforzar la defensa aérea de la isla, en un contexto de creciente presión militar de Pekín.

Los aviones monoplaza, con los números de cola 6727 y 6728, aterrizaron a comienzos de octubre en la base aérea de Chihhang, en el este del condado de Taitung. Según informó The Defense Post, habían llegado desde Estados Unidos en vuelos transpacíficos con escalas en Hawái y Guam.

La entrega marca el inicio de la renovación de gran escala, ya que Taiwán firmó la compra de 66 aeronaves fabricadas por Lockheed Martin. A medida que lleguen, la flota de la isla sumará una variante más moderna que los F-16 que ya tenían en servicio.

Los dos primeros F-16V Block 70 aterrizaron en la base de Chihhang

Al acercarse al espacio aéreo taiwanés, los cazas fueron escoltados por aviones de entrenamiento avanzado Brave Eagle y por F-16V Block 20 modernizados. Una vez en tierra, la Fuerza Aérea de la República de China comenzará las pruebas de aceptación y la formación de conversión correspondiente para los pilotos.

Tras la llegada, el presidente Lai Ching-te celebró el hecho: “Este es un importante paso adelante en la mejora de las capacidades de defensa aérea de Taiwán y demuestra nuestra firme determinación de fortalecer la autodefensa y garantizar la paz mediante la fuerza”.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, celebró la llegada de los primeros F-16V Block 70. EFE - Ritchie B. Tongo

Los aviones equiparán a la recién formada 7ma Ala de Caza Táctica, con base en Chihhang. Con ellos, el lugar dejará de ser un centro de entrenamiento, como lo fue históricamente, para convertirse en una instalación de combate principal.

El Proyecto Fénix prevé 66 aviones hasta 2030

Esta recepción es el envío inicial del llamado Proyecto Fénix, un acuerdo valorado en 247.200 millones de dólares taiwaneses. El plan contempla completar los 66 fuselajes hasta 2030, aunque las interrupciones en la producción y en la cadena de suministro retrasaron las entregas.

Pese a esas demoras, el ministro de Defensa, Wellington Koo, afirmó que ya se coordinaron con Washington nuevas transferencias, entre ellas otro lote previsto antes de fin de año. Cuando todos los Block 70 estén en servicio, Taiwán operará más de 200 F-16V. A los nuevos cazas se sumarán 139 F-16A/B heredados, que fueron modernizados en un proyecto independiente finalizado en 2023.

El Proyecto Fénix contempla la compra de 66 aeronaves fabricadas por Lockheed Martin. Imagen ilustrativa Magnific

Radar de barrido electrónico, guerra electrónica y armamento de precisión

La variante F-16V Block 70 incorpora aviónica moderna y el radar de barrido electrónico activo AN/APG-83 de Northrop Grumman, un sistema que le permite detectar y seguir amenazas con mayor precisión. Además, cuenta con el sistema de guerra electrónica Viper Shield de L3Harris y con un diseño de tanque de combustible conformable.

Sus principales características son:

Radar AESA AN/APG-83 de Northrop Grumman

Sistema de guerra electrónica Viper Shield de L3Harris

Motores General Electric F110-GE-129

Tanque de combustible conformable

Aviación moderna

Con ese equipamiento, el avión puede transportar armamento de precisión. Entre las opciones figuran los misiles aire-aire AIM120D, los antirradiación AGM-88 y los antibuque Harpoon, lo que amplía su uso tanto en misiones de defensa aérea como contra objetivos navales.