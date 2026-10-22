Las universidades públicas de Madrid convocan dos días de huelga general el 4 y 5 de noviembre. El objetivo del paro es denunciar la falta de financiación y reclamar mejoras para la educación superior. En ese contexto, la medida fue anunciada por las seis instituciones públicas de la Comunidad, que advierten de la “asfixia económica” que atraviesa el sistema universitario.

La convocatoria, impulsada por la Coordinadora en defensa de la Universidad Pública, que agrupa a las universidades públicas de la Comunidad, se suma a la huelga indefinida que mantienen los docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional desde el 14 de octubre.

Los convocantes también denuncian la criminalización de las protestas y la vulneración de los derechos políticos de estudiantes y trabajadores, informó este jueves la agencia de noticias EFE.

Las seis universidades públicas de Madrid reclaman más financiación

La huelga universitaria está convocada por la Universidad de Alcalá (UAH), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Durante una rueda de prensa celebrada en la Universidad Autónoma de Madrid, el bloque interuniversitario criticó la actuación del Gobierno regional y denunció una estrategia de infrafinanciación deliberada.

Según los convocantes, el presupuesto destinado a las universidades representa el 0,4% del producto interior bruto (PIB) regional, una cifra que sitúan lejos del 1% que exige la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). También señalaron que la inversión se encuentra por debajo de las medias nacional, del 0,75%, y europea, del 0,92%.

Las organizaciones sostienen que esta situación favorece un “modelo mercantilista dependiente de la financiación empresarial” y deteriora el servicio público. En este contexto, advierten de que la falta de recursos puede empujar al alumnado hacia las universidades privadas.

Las universidades públicas de Madrid irán a la huelga contra su "asfixia económica". Fuente: EFE Daniel Gómez-Fontecha

Los universitarios denuncian la represión de las protestas

Además de las reivindicaciones económicas, la Coordinadora en defensa de la Universidad Pública ha denunciado el aumento de la seguridad privada en los campus y la “intervención desmedida y violenta” de la Policía Nacional. En particular, se ha referido a las recientes cargas contra manifestantes pacíficos en la Universidad Complutense.

Los convocantes han acusado al Gobierno central, al autonómico y a los rectorados de amparar una “política de intimidación”. También han respondido a las declaraciones de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, quien les acusó de querer “quemar las calles”.

“ No es admisible que quienes defienden una educación pública, gratuita y de calidad para la clase trabajadora reciban golpes por ejercer sus derechos fundamentales ”, han reiterado.

El movimiento universitario también ha relacionado sus reivindicaciones con la crisis de la vivienda y ha expresado su apoyo a la huelga general del 11 de noviembre. Los convocantes defienden que “no hay educación sin vivienda” y reclaman condiciones que permitan estudiar y enseñar con acceso a un hogar digno.

Calendario de movilizaciones: las fechas clave de la huelga

Los sindicatos y las asambleas estudiantiles han preparado un calendario de acciones para visibilizar sus demandas antes y durante los días de paro. Estas son las principales fechas anunciadas:

28 de octubre: concentración frente a la Consejería de Educación.

4 y 5 de noviembre: huelga de las seis universidades públicas madrileñas. Durante esa semana, los convocantes impulsarán la iniciativa “La Uni en la calle”, con clases fuera de las aulas para dar visibilidad a la actividad universitaria.

5 de noviembre, a las 15:00 horas: gran asamblea ciudadana en la plaza del Museo Reina Sofía.

5 de noviembre, a las 18:00 horas: manifestación central para reclamar financiación y defender la universidad pública.

Los profesores de la enseñanza no universitaria de la comunidad de Madrid, en huelga educativa indefinida, se han concentrado este jueves ante la Asamblea regional. Fuente: EFE EFE/ Sergio Pérez

Los docentes madrileños se concentran en la Asamblea para pedir a Ayuso una negociación

La convocatoria universitaria coincide con las movilizaciones de los docentes de otras etapas educativas, que también exigen una negociación con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En este contexto, más de un centenar de docentes se concentraron ante la Asamblea de Madrid para reclamar que la Comunidad abra una negociación sobre sus reivindicaciones. José Luis Carretero, miembro del Comité de Huelga de Educación Pública, calificó el paro de “tremendo éxito” y aseguró que la participación ha subido al 60% este jueves.

Desde el colectivo docente, la profesora Almudena, de un instituto de Vallecas, reclamó que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se sienten a negociar. “ No vamos a parar de perseguirles, de convocar cosas, de poner farolillos y lacitos por Madrid hasta que no se sienten a negociar con nosotros ”, afirmó.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, cuestionó el seguimiento de la huelga y sostuvo que se trata de una “huelga política” que, a su juicio, no representa a la mayoría del sector educativo.