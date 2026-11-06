La señal R-412 de la DGT que todos los conductores deben conocer.

En las carreteras de España hay varias señales de tránsito de la Dirección General de Tráfico (DGT) pensadas para proteger a conductores y peatones. Algunas se ven todos los días, pero otras son tan poco frecuentes que muchos automovilistas jamás las han visto, y una de ellas obliga a actuar en cuanto aparece.

Se trata de la R-412, una señal circular de fondo azul con una rueda blanca en el centro, que se encuentra sobre todo en las carreteras de alta montaña. Según el Catálogo de señales verticales de circulación, hace referencia a las cadenas de nieve.

La señal R-412 obliga a llevar cadenas o neumáticos de nieve

La DGT describe esta señal como la “obligación de no proseguir la marcha sin cadenas para nieve u otros dispositivos antideslizantes autorizados que actúen al menos en una rueda a cada lado del mismo eje motor, o neumáticos especiales de nieve”.

Es decir, si el vehículo no cuenta con ninguno de esos elementos, no puede seguir avanzando. Dicha obligación se aplica cuando la DGT establece algún nivel de alerta por nieve en la carretera.

La señal R-412 es circular, de fondo azul y con una rueda blanca en el centro. Imagen ilustrativa generada con IA

Lo que debe hacer el conductor al encontrar la señal

Cuando hay una alerta por nieve activa, el conductor que ve la R-412 debe asegurarse de llevar cadenas o neumáticos de nieve instalados,al menos en una rueda de cada lado del eje motor. Si no los tiene, tiene que detener la marcha y no continuar el trayecto.

Su cumplimiento es fundamental para prevenir accidentes en condiciones invernales extremas.

Los cuatro niveles de alerta por nieve de la DGT

La DGT activa distintos niveles según la gravedad del temporal.

Verde : empieza con las primeras nevadas. La velocidad máxima baja a 100 km/h en autovías y a 80 km/h en carreteras convencionales, y los camiones no pueden adelantar.

Amarillo : entra en vigor cuando hay nieve en la calzada. El límite pasa a 60 km/h y se prohíbe la circulación de camiones.

Rojo : se activa cuando la carretera queda cubierta de nieve. La velocidad máxima es de 30 km/h, se vuelve obligatorio usar cadenas o neumáticos específicos y se restringe la circulación de autobuses.

Negro: se prohíbe la circulación de todos los vehículos para facilitar el trabajo de las máquinas quitanieves.

En las carreteras de alta montaña, la DGT activa distintos niveles de alerta durante las nevadas. Unsplash.

El paso a paso para montar las cadenas correctamente

Un agente de la Guardia Civil explicó en un video de TikTok el procedimiento para montar correctamente las cadenas, en pocos pasos: