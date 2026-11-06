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Los bolardos forman parte del paisaje urbano de muchas ciudades españolas, aunque suelen pasar desapercibidos. Son postes que se colocan en calles, aceras, plazas, accesos y otros puntos de la vía pública.

Su función principal es delimitar los espacios destinados a los peatones y evitar que los vehículos los invadan. De esta manera, actúan como una barrera física entre la circulación de coches y determinadas zonas de uso peatonal.

Para qué sirven los bolardos

Los bolardos se utilizan principalmente para evitar que los vehículos accedan, circulen o aparquen en espacios destinados a los peatones. Pueden encontrarse junto a las aceras, en calles peatonales, en accesos restringidos o alrededor de determinados espacios públicos.

El Ayuntamiento de Madrid los incluye entre los elementos de protección peatonal y señala que delimitan áreas peatonales y evitan la invasión de estos espacios por parte de los vehículos.

Por eso, aunque puedan parecer un elemento más del mobiliario urbano, tienen una función concreta: mantener separado el espacio destinado a los coches del que utilizan los peatones.

No todos los bolardos son iguales

Estos elementos pueden tener diferentes diseños y estar fabricados con distintos materiales. En las calles españolas pueden encontrarse modelos metálicos, de hormigón y de otros materiales, adaptados al entorno en el que se instalan.

Además, no todos cumplen exactamente la misma función. Algunos sirven para impedir directamente el acceso de vehículos a una zona, mientras que otros delimitan un espacio concreto o evitan que los coches puedan ocupar una acera.

La elección y colocación del modelo depende del espacio urbano y de las necesidades de cada lugar.

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Qué dice la normativa española

La instalación de bolardos en espacios peatonales también está contemplada por la normativa estatal. La Orden TMA/851/2021, publicada en el Boletín Oficial del Estado establece una serie de requisitos para estos elementos.

La norma indica que los bolardos deben colocarse alineados y tener una altura de entre 0,75 y 1 metro, mientras que su anchura o diámetro debe ser de al menos 10 centímetros. Además, deben presentar un diseño redondeado y sin aristas.

La regulación también exige que sean fácilmente visibles, con un contraste suficiente respecto al pavimento y características que permitan identificarlos durante la noche.

Por qué son importantes

La importancia de los bolardos está relacionada con la seguridad y la protección del espacio peatonal. Cuando un vehículo invade una acera o una zona destinada a caminar, puede bloquear el paso y obligar a los peatones a desplazarse hacia la calzada.

Su diseño también debe tener en cuenta la accesibilidad. El Ayuntamiento de Madrid señala que estos elementos deben ser identificables, estables y no convertirse ellos mismos en un obstáculo para las personas que utilizan las zonas peatonales.

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Por eso, estos pequeños postes cumplen una función que va mucho más allá de separar visualmente una calle: ayudan a impedir la invasión de las zonas peatonales por parte de los vehículos y a mantener protegido el espacio reservado a quienes caminan.