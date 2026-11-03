Tres vagones han chocado este martes contra una locomotora de Renfe Mercancías en Martorell, Barcelona. Imagen ilustrativa.

Tres vagones han chocado este martes 3 de noviembre contra una locomotora de Renfe Mercancías en Martorell, Barcelona. El accidente no ha provocado heridos, aunque el maquinista fue trasladado a un centro sanitario siguiendo el protocolo establecido .

Según han informado fuentes de Renfe y Adif a EFE, el incidente se produjo cuando tres vagones se soltaron por causas que todavía no han sido determinadas y terminaron alcanzando una locomotora situada en la red ferroviaria general.

La compañía estatal ha confirmado que el accidente no provocó alteraciones en el servicio de Rodalies. El incidente se produjo menos de una semana después de la tragedia ferroviaria de Urda, que dejó 69 fallecidos.

Cómo ocurrió el choque de los vagones contra la locomotora de Renfe en Barcelona

Según han explicado fuentes de Adif a EFE, los tres vagones se encontraban en una derivación ferroviaria de titularidad privada perteneciente a la empresa Cargill, situada en el municipio barcelonés de Martorell.

Por causas aún desconocidas, los vagones se soltaron del ramal privado y terminaron alcanzando una locomotora de Renfe Mercancías que se encontraba en la Red Ferroviaria de Interés General .

A pesar de la colisión, no se han registrado heridos. Sin embargo, el maquinista que se encontraba en la locomotora fue trasladado a un centro sanitario como medida preventiva.

El antecedente del accidente ferroviario de Urda

El incidente de Martorell se produjo seis días después del accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre en Urda, Toledo, cuando un tren AVE de Renfe chocó contra un convoy de Iryo que permanecía detenido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla .

Según ha informado El País, el siniestro ocurrió después de que una serie de fallos afectaran al sistema de seguridad LZB, que regula la circulación ferroviaria.

De acuerdo con el último balance publicado por EFE este 3 de noviembre, el accidente dejó 69 personas fallecidas y 26 personas hospitalizadas en Castilla-La Mancha, siete de ellas en unidades de cuidados intensivos.

Además, el Consejo de Ministros aprobó este martes un paquete de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por el accidente, que incluye prestaciones directas y anticipos de indemnizaciones por responsabilidad civil.

Por otro lado, el Ministerio de Transportes solicitó autorización judicial para comenzar los trabajos de reconstrucción de la línea ferroviaria afectada, con una previsión de diez días para su posible reapertura una vez obtenido el permiso correspondiente.