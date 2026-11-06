El crecimiento comercio electrónico internacional ha llevado a las autoridades de la UE a reforzar controles aduaneros.

La Unión Europea estableció una reforma aduanera a partir del 1 de noviembre de 2026, que aplica una tasa de tramitación de 2 euros a todos los artículos o categorías de productos adquiridos a través del comercio electrónico. Específicamente, a aquellos que provengan de países fuera de la Unión Europea, independientemente del valor del producto.

Se aplica a mercancías compradas a distancia en plataformas en línea como Shein, Temu o AliExpress que ingresan al territorio comunitario.

La medida se produce en un contexto de crecimiento del comercio electrónico internacional, impulsado por plataformas que comercializan ropa, accesorios y otros productos a precios reducidos.

En este contexto, el aumento de las importaciones procedentes de China ha llevado a las autoridades europeas a reforzar los controles aduaneros y revisar las condiciones de entrada de estas mercancías.

Cómo se calcula la tasa de tramitación

La tasa de tramitación se aplica al calcular 2 euros por cada categoría de artículo declarada en el envío. Esto significa que si en un mismo paquete se piden varias unidades de una misma prenda, contará como una sola categoría.

Por el contrario, en el caso de incluir productos distintos, se sumará una tasa de tramitación por cada categoría correspondiente.

La tasa de tramitación se aplica al calcular 2 euros por cada categoría de artículo declarada en el envío. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, esta tasa administrativa de gestión y control se añade al arancel fijo de 3 euros por categoría que la UE ya aplicaba desde el 1 de julio de 2026 a los envíos de hasta 150 euros.

Según lo establecido por la normativa, el recargo será asumido por la entidad o plataforma responsable de la importación , aunque también puede impactar directamente en el costo final del consumidor.

El crecimiento de Shein, Temu y AliExpress en Europa

El crecimiento de plataformas de comercio electrónico como Shein, Temu y AliExpress ha provocado el aumento de las mercancías de bajo valor que ingresan en la Unión Europea, especialmente desde China.

Según los últimos datos de la Comisión Europea, durante 2025 entraron cerca de 5900 millones de artículos de escaso valor en territorio comunitario, lo que representa un incremento del 26% respecto al año anterior.

El crecimiento de plataformas de comercio electrónico ha aumentado las mercancías de bajo valor que ingresan en la Unión Europea. EFE

En España, un informe publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en junio de 2026, informó que Amazon, AliExpress, Temu y Shein lideran las compras por internet .

Asimismo, el organismo señaló que el 61,2% de los usuarios había recibido algún paquete de una compra online durante los últimos seis meses de 2025. Incluso, entre quienes habían realizado compras por internet, el 83,2% no pagó gastos de envío por su último paquete recibido.