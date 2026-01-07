Mientras El Govern pide a JxCat que aparque "maximalismos" y apoye un mejor modelo de financiación, el Gobierno subraya que trabaja en un proyecto para todas las comunidades.

Elecciones autonómicas en Aragón 2026: estas son las listas oficiales de todos los candidatos

El Supremo rechaza el juicio por jurado para Ábalos y Koldo en la causa de las mascarillas

La negociación sobre un nuevo modelo de financiación autonómica se ha convertido en uno de los focos centrales del escenario político en España. Las tensiones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, sumadas a las demandas particulares de partidos como ERC y JxCat, han puesto sobre la mesa la urgencia de redefinir el sistema vigente desde 2009.

En este contexto, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha instado a Junts per Catalunya a sumarse a la negociación sin recurrir a “maximalismos”. Paralelamente, el Gobierno ha reiterado su compromiso con un modelo que incluya a todas las comunidades, subrayando que cualquier acuerdo debe surgir del diálogo multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

JxCat anunció que votará no a cualquier propuesta de financiación autonómica que no sea el concierto económico. Fuente: EFE Alberto Estevez

Illa pide responsabilidad a JxCat para facilitar el acuerdo

Durante una comparecencia en Barcelona, Salvador Illa manifestó que “lo que toca es mejorar la financiación autonómica desde el realismo y la viabilidad”. En ese sentido, apeló a la responsabilidad de Junts per Catalunya, solicitando que se aparquen las exigencias unilaterales y se trabaje en una solución compartida por el conjunto de territorios.

Illa aseguró que el objetivo del PSC es lograr “una mejora de la financiación que beneficie a todos los catalanes, no solo a los intereses de partido”. Estas declaraciones se producen en medio de las críticas de sectores independentistas que insisten en una “financiación singular” para Cataluña, propuesta que ha sido recibida con recelo en otras comunidades.

El Gobierno insiste en una reforma para todas las autonomías

Desde el Ejecutivo central, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado que se está trabajando en un modelo de financiación que abarque a todas las comunidades autónomas. En sus palabras, “el Gobierno no contempla negociaciones bilaterales al margen del CPFF”.

El Partido Popular también ha intervenido en el debate reclamando que cualquier discusión sobre el modelo deba producirse en el ámbito del Consejo. “La financiación no puede decidirse en despachos cerrados ni ser moneda de cambio en acuerdos políticos con Esquerra Republicana”, advirtió la portavoz del PP, Cuca Gamarra.

Una reforma marcada por intereses divergentes

El modelo vigente, que data de 2009, ha sido objeto de numerosas críticas por parte de gobiernos autonómicos de distinto signo político. La Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía y Cataluña coinciden en que es necesario revisar los criterios de reparto, aunque cada una plantea demandas distintas.

Fuentes del Gobierno han subrayado que el nuevo sistema debe garantizar suficiencia financiera, equidad y corresponsabilidad fiscal, principios que deberán equilibrarse con la diversidad económica y demográfica de los territorios.

Salvador Illa manifestó que “lo que toca es mejorar la financiación autonómica desde el realismo y la viabilidad”

El camino hacia un consenso se presenta complejo, especialmente en un contexto de alta fragmentación parlamentaria y presiones territoriales. No obstante, tanto Moncloa como varios ejecutivos autonómicos coinciden en que es necesario avanzar en una reforma que actualice un modelo considerado obsoleto y desigual.