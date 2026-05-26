En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este martes, 26 de mayo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 405,41 euros, cifra que refleja una variación del -0,89% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esta tendencia indica un aumento en el valor del Bitcoin Cash respecto al euro.

La evolución de Bitcoin Cash ha sido negativa, con un cambio semanal de -8.36% y una variación anual de -42.45%, lo que indica una tendencia bajista y una rentabilidad desfavorable para quienes han mantenido la criptomoneda en estos periodos.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

En la última semana, la volatilidad de Bitcoin Cash ha sido del 42.52%, lo que es menor que la volatilidad anual del 52.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 403,6 euros.