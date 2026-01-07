Elecciones autonómicas en Aragón 2026: estas son las listas oficiales de todos los candidatos. (Fuente: Shutterstock).

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado este miércoles las candidaturas a las elecciones autonómicas anticipadas para el próximo 8 de febrero, a las que concurre por primera vez Se Acabó la Fiesta, el partido del eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez Fernández.

Según comunicó EFE, el actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, encabeza la lista por Zaragoza con la que espera revalidar un cargo al que aspira por el PSOE la exministra de Educación y secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría.

¿Cuáles son los candidatos a la Presidencia de Aragón?

Zaragoza

Jorge Azcón (PP)

Pilar Alegría (PSOE)

Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista)

María Goicoechea (Podemos–Alianza Verde)

Marta Abengochea (Izquierda Unida–Sumar)

Teruel

Alejandro Nolasco (Vox)

Tomás Guitarte (Aragón Teruel Existe)

Alberto Izquierdo (Partido Aragonés)

Número de candidaturas registradas

Zaragoza y Huesca: 14 candidaturas en cada circunscripción

Teruel: 12 candidaturas

Novedad: en las tres circunscripciones se presenta por primera vez el partido de Alvise

El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, presenta la lista de candidatos del PP Teruel. Fuente: EFE Antonio García

¿Qué fuerzas lograron representación en las Cortes de Aragón en las elecciones de mayo de 2023?

PP

PSOE

Vox

Chunta Aragonesista (CHA)

Aragón Teruel Existe

Podemos

Izquierda Unida (IU)

Partido Aragonés (PAR)

Presentación de los candidatos de Teruel Existe y Aragón Existe. Fuente: EFE Javier Cebollada

¿Cómo fue el reparto de escaños por circunscripción en 2023?

Huesca

PP

PSOE

Vox

CHA

Teruel

PP

PSOE

Aragón Teruel Existe

Vox

PAR

Zaragoza