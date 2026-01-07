En esta noticia
El Boletín Oficial de Aragón ha publicado este miércoles las candidaturas a las elecciones autonómicas anticipadas para el próximo 8 de febrero, a las que concurre por primera vez Se Acabó la Fiesta, el partido del eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez Fernández.
Según comunicó EFE, el actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, encabeza la lista por Zaragoza con la que espera revalidar un cargo al que aspira por el PSOE la exministra de Educación y secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría.
¿Cuáles son los candidatos a la Presidencia de Aragón?
Zaragoza
- Jorge Azcón (PP)
- Pilar Alegría (PSOE)
- Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista)
- María Goicoechea (Podemos–Alianza Verde)
- Marta Abengochea (Izquierda Unida–Sumar)
Teruel
- Alejandro Nolasco (Vox)
- Tomás Guitarte (Aragón Teruel Existe)
- Alberto Izquierdo (Partido Aragonés)
Número de candidaturas registradas
- Zaragoza y Huesca: 14 candidaturas en cada circunscripción
- Teruel: 12 candidaturas
- Novedad: en las tres circunscripciones se presenta por primera vez el partido de Alvise
¿Qué fuerzas lograron representación en las Cortes de Aragón en las elecciones de mayo de 2023?
- PP
- PSOE
- Vox
- Chunta Aragonesista (CHA)
- Aragón Teruel Existe
- Podemos
- Izquierda Unida (IU)
- Partido Aragonés (PAR)
¿Cómo fue el reparto de escaños por circunscripción en 2023?
Huesca
- PP
- PSOE
- Vox
- CHA
Teruel
- PP
- PSOE
- Aragón Teruel Existe
- Vox
- PAR
Zaragoza
- PP
- PSOE
- Vox
- CHA
- Podemos
- IU