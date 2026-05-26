En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este martes, 26 de mayo de 2026 en España es de 88.870,8 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,23%.

En los últimos días, el precio del Bitcoin ha tenido una tendencia positiva, mientras que el euro ha mostrado una estabilidad en su valor.

Esto sugiere que el interés en el Bitcoin está aumentando, a la vez que el euro se mantiene constante sin grandes fluctuaciones.

En la última semana, Bitcoin registró un retroceso del -1.41%, una corrección leve en el corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una caída del -35.34%, lo que evidencia una evolución bajista y una rentabilidad negativa en el periodo anual.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 23.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.17%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.