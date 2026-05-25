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La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé para este lunes probables tormentas localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento en el noroeste peninsular, además de temperaturas máximas que podrían superar los 34-36 grados en las islas Canarias orientales, cuadrante suroeste peninsular y Ebro.
Se prevé que se mantenga una situación de inestabilidad en el noroeste peninsular bajo la influencia de una dana ya en fase madura. Al principio habrá intervalos de nubes medias y altas, con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución por la tarde que dará lugar a chubascos y tormentas en amplias zonas del cuadrante noroeste.
Podrán ser localmente fuertes, acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en regiones de Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León, sin descartarse en otros puntos de la meseta norte y de la cordillera Cantábrica.
También es probable que se produzca algún chubasco aislado en el Pirineo. En cuanto al resto del territorio, se prevé que se mantenga la estabilidad bajo la influencia de las altas presiones, con predominio de cielos despejados en los archipiélagos y poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la península.
¿Cómo estará la temperatura y el viento en España?
Temperatura
Las temperaturas ascenderán en Canarias y en el Cantábrico, de forma localmente notable las máximas. Descenso de las máximas en el oeste de Galicia y en general pocos cambios térmicos en el resto.
Se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país, superándose los 34-36 grados en las islas Canarias orientales, cuadrante suroeste peninsular, Ebro y zonas del Cantábrico.
Viento
Soplará viento de componentes este y sur en la península y moderado en los litorales del Cantábrico y del sur y en los interiores de Málaga y Cádiz; fuerte con rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho.
Flojo en el resto, aunque arreciando por la tarde en el Ebro y meseta sur. En los archipiélagos se espera viento de componente norte, flojo en Baleares y moderado en Canarias.
¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta y fuertes lluvias?
- Galicia: chubascos y tormentas por la tarde, especialmente en Lugo y Ourense, con riesgo de granizo y precipitaciones localmente intensas.
- Asturias: tormentas en la cordillera y zonas próximas.
- Cantabria: posibles chubascos aislados en el oeste y sur.
- Castilla y León: chubascos dispersos con tormenta.
- Aragón: posibles chubascos en zonas altas del Pirineo.
- Cataluña: posibles chubascos en el Pirineo.
- Extremadura: tormentas dispersas en el norte.
- La Rioja: lluvias débiles aisladas con tormenta.
¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?
- País Vasco: cielos poco nubosos y ambiente estable.
- Navarra: tiempo seco con algunas nubes altas.
- Comunidad de Madrid: cielos despejados y calor anormal para la época.
- Castilla-La Mancha: ambiente seco y temperaturas altas.
- Comunidad Valenciana: cielos despejados sin precipitaciones.
- Región de Murcia: tiempo estable y poco nuboso.
- Islas Baleares: cielos despejados y sin lluvias previstas.
- Andalucía: ambiente seco con intervalos de nubes altas.
- Canarias: tiempo estable con calima en la provincia oriental.