Se aproxima la tormenta del año con 24 horas de lluvias intensas, granizo y fuertes vientos: cuáles son las zonas más afectadas. (Fuente: Freepik).

La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé para este lunes probables tormentas localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento en el noroeste peninsular, además de temperaturas máximas que podrían superar los 34-36 grados en las islas Canarias orientales, cuadrante suroeste peninsular y Ebro.

Se prevé que se mantenga una situación de inestabilidad en el noroeste peninsular bajo la influencia de una dana ya en fase madura. Al principio habrá intervalos de nubes medias y altas, con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución por la tarde que dará lugar a chubascos y tormentas en amplias zonas del cuadrante noroeste.

Podrán ser localmente fuertes, acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en regiones de Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León, sin descartarse en otros puntos de la meseta norte y de la cordillera Cantábrica.

También es probable que se produzca algún chubasco aislado en el Pirineo. En cuanto al resto del territorio, se prevé que se mantenga la estabilidad bajo la influencia de las altas presiones, con predominio de cielos despejados en los archipiélagos y poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la península.

¿Cómo estará la temperatura y el viento en España?

Temperatura

Las temperaturas ascenderán en Canarias y en el Cantábrico, de forma localmente notable las máximas. Descenso de las máximas en el oeste de Galicia y en general pocos cambios térmicos en el resto.

Se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país, superándose los 34-36 grados en las islas Canarias orientales, cuadrante suroeste peninsular, Ebro y zonas del Cantábrico.

Lunes caluroso con máximas de 34-36 grados en el suroeste, Ebro y zonas de Canarias. (Fuente: Freepik)

Viento

Soplará viento de componentes este y sur en la península y moderado en los litorales del Cantábrico y del sur y en los interiores de Málaga y Cádiz; fuerte con rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho.

Flojo en el resto, aunque arreciando por la tarde en el Ebro y meseta sur. En los archipiélagos se espera viento de componente norte, flojo en Baleares y moderado en Canarias.

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta y fuertes lluvias?

Galicia : chubascos y tormentas por la tarde, especialmente en Lugo y Ourense, con riesgo de granizo y precipitaciones localmente intensas.

Asturias : tormentas en la cordillera y zonas próximas.

Cantabria : posibles chubascos aislados en el oeste y sur.

Castilla y León : chubascos dispersos con tormenta.

Aragón: posibles chubascos en zonas altas del Pirineo.

Cataluña : posibles chubascos en el Pirineo.

Extremadura : tormentas dispersas en el norte.

La Rioja: lluvias débiles aisladas con tormenta.

La Agencia Estatal de Meteorología anunció una jornada de gran inestabilidad con tormentas intensas. (Fuente: Shutterstock).

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?