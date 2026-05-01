El ministro de Hacienda, Arcadi España, anunció que el Gobierno avanzará en una nueva fase de diálogo con las comunidades autónomas para abordar el modelo de financiación. La iniciativa busca reforzar el sistema de bienestar con una propuesta que el Ejecutivo considera clave. Durante su participación en la manifestación del Primero de Mayo en València, el funcionario dejó en claro que el proceso incluirá encuentros progresivos con los territorios. La estrategia oficial apunta a consolidar acuerdos que garanticen recursos suficientes para los servicios públicos. En este contexto, Hacienda pone el foco en una financiación que define como estructural para el futuro del sistema. La propuesta, según el ministro, no solo mejora los ingresos de las comunidades, sino que impacta directamente en la calidad del estado del bienestar. El titular de Hacienda aseguró que “se van a ir agendando reuniones con las comunidades autónomas sobre la propuesta del modelo de financiación”, a la que calificó como “extremadamente beneficiosa” para el sistema. Este proceso marca el inicio de una nueva etapa en la negociación territorial. Según explicó, el objetivo es avanzar con “la hoja de ruta del diálogo” impulsada por el Ministerio. En ese sentido, destacó que se trata de una propuesta “muy beneficiosa para todas las comunidades autónomas y especialmente para la Comunidad Valenciana”. El ministro detalló que esta región recibiría una financiación adicional de 3669 millones de euros. Además, subrayó que esta cifra representa “el doble” de lo solicitado por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. El mensaje del Ejecutivo se centra en vincular directamente la financiación autonómica con la calidad de los servicios públicos. En esa línea, el ministro fue contundente al afirmar que “decir que no a este modelo es decir que no al estado del bienestar”. Además, confirmó que habrá diálogo “con todos los territorios, con todos los gobiernos autonómicos”. La intención es lograr una base común que permita mejorar los recursos disponibles para áreas esenciales como salud, educación y servicios sociales. Desde Hacienda remarcan que la financiación autonómica no es solo un debate técnico, sino una cuestión estructural. La mejora de los ingresos regionales se presenta como una herramienta para sostener el modelo social en el largo plazo. El ministro insistió en que el proceso seguirá con nuevas convocatorias a las comunidades autónomas. Este compromiso ya había sido asumido por la anterior vicepresidenta, María Jesús Montero, y ahora se retoma como eje central de la política fiscal. “Ese es el trabajo, diálogo con números, con cifras y con un modelo”, afirmó el titular de Hacienda. La estrategia busca aportar transparencia y solidez técnica a las negociaciones con los territorios. Finalmente, el Gobierno reafirma que la propuesta es “extremadamente beneficiosa para el sistema de bienestar de todos los españoles”. Con este enfoque, Hacienda intenta consolidar apoyos y evitar rechazos que puedan frenar la implementación del nuevo esquema de financiación.