En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este martes, 26 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 2.419,17 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,59% en comparación con el día de ayer.

En los últimos días, el precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que, a pesar del estancamiento del euro, el Ethereum está experimentando un crecimiento continuo en su valor.

En la última semana, Ethereum retrocedió -2.37% y en el último año acumuló una caída de -54.34%. Esta evolución sugiere una tendencia bajista marcada y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la criptomoneda en ese periodo, destacando la elevada volatilidad y la presión vendedora reciente.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 25.58%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual del 57.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.