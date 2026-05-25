Oficial | Los argentinos, colombianos y mexicanos deberán cumplir nuevos requisitos para entrar y salir de España

Viajar a España y al resto del espacio Schengen ya no será igual para millones de turistas latinoamericanos. Las autoridades europeas avanzan con nuevos controles migratorios y requisitos obligatorios que afectarán a ciudadanos de países fuera de la Unión Europea, incluidos argentinos, colombianos y mexicanos.

España recibió cifras récord de turistas latinoamericanos en 2024, con más de un millón de visitantes mexicanos y un fuerte crecimiento de viajeros argentinos y colombianos. Si bien todavía no se han publicado las cifras de 2025 se prevén números récord.

Las medidas alcanzan tanto el ingreso como la salida del territorio europeo e incluyen controles biométricos, mayores exigencias documentales y verificaciones sobre hospedaje, solvencia económica y motivo del viaje.

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El objetivo oficial de la Unión Europea es reforzar la seguridad fronteriza y digitalizar el sistema migratorio, aunque para los viajeros implicará más controles y una revisión más estricta de las condiciones de permanencia dentro de España y el espacio Schengen.

Según las normas europeas vigentes, q uienes ingresen a España para estancias de hasta 90 días dentro de un período de 180 días deberán cumplir con una serie de requisitos obligatorios vinculados al pasaporte , documentación del viaje y medios económicos.

Qué requisitos deberán cumplir argentinos, colombianos y mexicanos para entrar a España

La regulación europea establece que las personas extranjeras deberán ingresar a España con un pasaporte o documento de viaje válido y en vigor , expedido dentro de los diez años anteriores y con una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio europeo.

Además, las autoridades fronterizas podrán exigir documentación adicional para justificar el motivo de la estancia. Entre los principales requisitos aparecen:

Pasaporte válido y vigente.

Acreditación de alojamiento.

Carta de invitación o reserva hotelera.

Billete de regreso o salida del espacio Schengen.

Demostración de fondos económicos suficientes.

Certificados sanitarios cuando correspondan.

La normativa también señala que las autoridades podrán limitar el tiempo de permanencia autorizado si consideran que la persona no dispone de recursos suficientes para cubrir toda la estancia.

En los viajes turísticos o privados, España podrá solicitar pruebas concretas del lugar de hospedaje, ya sea mediante reservas hoteleras o cartas de invitación emitidas por particulares residentes en el país.

A su vez, las autoridades fronterizas conservan la facultad de rechazar el ingreso si consideran que la persona representa un riesgo para la salud pública, el orden público o la seguridad nacional.

El nuevo sistema europeo que controlará las entradas y salidas de turistas

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Uno de los cambios más importantes llegará con el Sistema Europeo de Entrada y Salida (EES), una nueva plataforma digital que reemplazará el sellado manual del pasaporte por un registro automatizado de datos biométricos y movimientos migratorios.

El sistema afectará a todos los viajeros extracomunitarios que ingresen al espacio Schengen, incluidos turistas argentinos, colombianos y mexicanos que actualmente no necesitan visa para entrar a Europa por períodos cortos.

El EES registrará:

Fotografía facial.

Huellas dactilares.

Fecha y hora de ingreso.

fecha y hora de salida.

Punto fronterizo utilizado.

Número de pasaporte.

Autorizaciones o rechazos migratorios.

Toda esta información quedará almacenada en una base de datos digital europea destinada a reforzar los controles migratorios y detectar excesos de permanencia dentro del espacio Schengen.

Según la información oficial, el sistema comenzó su implementación en Europa y tendrá aplicación plena a partir de 2026.

España podrá rechazar el ingreso si no se cumplen las condiciones exigidas

Las normas migratorias europeas contemplan la posibilidad de denegar la entrada a cualquier ciudadano extracomunitario que no cumpla las condiciones establecidas en el Código de Fronteras Schengen.

Entre los motivos que pueden derivar en un rechazo aparecen:

Falta de documentación válida.

Ausencia de justificación del viaje.

Insuficiencia de medios económicos.

Alertas de seguridad en el Sistema de Información Schengen.

Riesgos vinculados al orden público o la salud pública.

Las autoridades también podrán controlar de forma más estricta el tiempo de permanencia autorizado dentro del territorio europeo gracias al nuevo sistema automatizado de entradas y salidas.

Aunque argentinos, colombianos y mexicanos continúan exentos de visa para viajes turísticos de corta duración, los nuevos mecanismos implican controles más rigurosos tanto al entrar como al abandonar España y el resto del espacio Schengen.