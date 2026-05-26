Confirmado | Indra ficha a un histórico ejecutivo de Renault para liderar la compañía tras la salida de De los Mozos

El Consejo de Administración de Indra Group aprobó por unanimidad el nombramiento de Josep Maria Recasens como nuevo consejero delegado de la compañía. El directivo sustituirá a José Vicente de los Mozos, que presentó su dimisión tras liderar durante los últimos años el plan estratégico del grupo.

La multinacional tecnológica y de defensa comunicó que el nombramiento será efectivo el próximo 17 de junio de 2026. Según explicó la empresa, el objetivo es permitir “una transición ordenada en el ejercicio de sus funciones actuales y garantizar el adecuado traspaso de responsabilidades”.

El nombramiento de Recasens fue aprobado tras el informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo. Además, el Consejo dejó constancia de “la valiosa contribución” de José Vicente de los Mozos en el desarrollo del plan estratégico “Leading the Future”.

La decisión llega en un momento clave para Indra, que atraviesa un proceso de reorganización interna tras varios cambios en su estructura directiva y accionarial.

Quién es Josep Maria Recasens, el nuevo CEO de Indra

MADRID, 26/05/2026.- Fotografía de archivo, tomada el 03/12/2025, de Josep Maria Recasens i Comes, a quien Indra ha nombrado nuevo consejero delegado en sustitución de José Vicente de los Mozos, que ha presentado la dimisión. EFE/Archivo/Chema Moya Fuente: EFE Chema Moya

Josep Maria Recasens cuenta con más de 20 años de trayectoria dentro del sector de la automoción. Hasta ahora ocupaba el cargo de Chief Strategy Officer de Renault Group y además presidía la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).

Recasens estudió Ingeniería con especialidad en Organización Industrial en la Universidad de Girona y posteriormente completó un MBA en ESADE. También realizó un máster en Ingeniería de Automoción por la Universidad Politécnica de Cataluña.

Su carrera profesional comenzó en Seat en 2002, donde ocupó diferentes cargos relacionados con investigación y desarrollo, estrategia corporativa y gestión internacional de proyectos.

En 2021 fue fichado por Renault Group como director de Estrategia y Desarrollo de Negocio . Más adelante asumió también la dirección general de Renault España y la dirección de Iberia tras la salida de José Vicente de los Mozos.

La compañía destacó además que Recasens fue una de las figuras clave dentro del plan estratégico de Renault y que actualmente también ejercía como consejero delegado de Ampere, la filial de vehículos eléctricos del fabricante francés.

La salida de José Vicente de los Mozos y la reestructuración de Indra

José Vicente de los Mozos lideró durante los últimos tres años el plan estratégico “Leading the Future”, centrado en reforzar las áreas de defensa, tecnología y aeroespacial de Indra.

Bajo su dirección, la empresa impulsó proyectos estratégicos como la participación en el programa europeo FCAS, vinculado al futuro sistema aéreo de combate, además del crecimiento del negocio espacial.

La salida de De los Mozos se produce después de varios movimientos internos dentro de la multinacional española. Hace apenas dos meses, Indra nombró a Ángel Simón como nuevo presidente no ejecutivo de la compañía.

Ese cambio llegó tras la dimisión de Ángel Escribano, quien había asumido la presidencia en enero de 2025. Durante su breve gestión, Indra estudió una posible integración con EM&E, empresa vinculada a la familia Escribano, una operación que terminó generando controversia por potenciales conflictos de interés.

Finalmente, EM&E abandonó el accionariado de Indra y tanto Ángel como Javier Escribano dejaron sus cargos dentro de la compañía.

El nuevo desafío de Indra en defensa, digitalización e inteligencia artificial

Indra Group se consolidó en los últimos años como una de las principales compañías europeas de defensa y digitalización avanzada.

La empresa tiene presencia en sectores estratégicos como defensa, espacio, movilidad, tráfico aéreo y tecnologías digitales a través de Minsait. Además, integra capacidades de inteligencia artificial, ciberseguridad y ciberdefensa mediante su división IndraMind.

A cierre del ejercicio 2025, Indra registró ingresos por 5.457 millones de euros y mantuvo presencia local en 46 países, además de operaciones comerciales en más de 140 mercados internacionales.

La llegada de Josep Maria Recasens busca consolidar esta nueva etapa de crecimiento internacional y reforzar la estrategia tecnológica e industrial de la compañía española.