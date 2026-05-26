En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este martes, 26 de mayo de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 60,65 euros. El valor de apertura refleja una variación del 40,03797 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

En los últimos días, el precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva al haber incrementado en comparación con el euro. Esta tendencia se mantiene debido a que -1 es positivo.

Esto sugiere una recuperación en el valor del Litecoin, lo que podría atraer más inversores y aumentar su demanda en el mercado.

Litecoin ha mostrado un desempeño negativo: en la última semana retrocedió -3.62%, extendiendo una tendencia bajista que en el último año acumula una caída del -55.18%. Esta evolución se traduce en una rentabilidad desfavorable para quienes mantuvieron la posición a 12 meses, mientras que el descenso semanal sugiere persistencia de la presión vendedora en el corto plazo, propia de la volatilidad del mercado cripto.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es de 18.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 53.56%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.