El Gobierno convencido de que el papa León XIV respalda su política migratoria: “Somos un faro en el mundo”

El Gobierno español aseguró este martes que el papa León XIV comparte los principios que inspiran la política migratoria impulsada por el Ejecutivo y defendió las recientes medidas de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobadas en España.

La afirmación llegó tras el Consejo de Ministros, en el marco de la próxima visita oficial del Pontífice al país entre el 6 y el 12 de junio.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, calificó de “histórica” la visita papal y sostuvo que la encíclica difundida recientemente por León XIV coincide con las políticas impulsadas por el Ejecutivo en materias como migración y paz.

Según expresó, el mensaje del Pontífice “pone en el centro los derechos humanos”, en línea con la estrategia del Gobierno español.

Además, Saiz afirmó que España representa “un faro en el mundo” en materia migratoria y celebró que el Papa defienda valores similares a los del Ejecutivo.

En ese sentido, también destacó el reciente fallo del Tribunal Supremo, que rechazó paralizar cautelarmente el proceso de regularización extraordinaria solicitado por la Comunidad de Madrid, Vox y otras asociaciones.

¿Qué dijo el Gobierno sobre la regularización de inmigrantes?

La ministra sostuvo que los recursos judiciales presentados contra la regularización perjudicaban tanto a los migrantes que esperan resolver su situación administrativa como a las empresas que buscan cubrir puestos vacantes.

Según explicó, el proceso abre oportunidades laborales y aporta estabilidad a miles de personas que ya residen en España.

El Gobierno convencido de que el papa León XIV respalda su política migratoria: “Somos un faro en el mundo”. Fuente: Shutterstock.

El Ejecutivo considera que esta política responde a una necesidad económica y social, en un contexto marcado por la demanda de trabajadores en distintos sectores productivos. Al mismo tiempo, defiende que la medida fortalece un modelo migratorio basado en la integración y la protección de derechos.

Saiz insistió en que la llegada de León XIV servirá para proyectar al exterior valores como la convivencia, el pluralismo, la solidaridad y la acogida.

Desde el Gobierno entienden que esos principios forman parte del núcleo democrático español y conectan directamente con el discurso que el Pontífice viene sosteniendo desde el inicio de su papado.

¿Cuál será el eje migratorio de la visita del Papa a España?

Durante su viaje, León XIV centrará parte de su agenda en la crisis migratoria que afecta especialmente a las Islas Canarias. Entre el 11 y el 12 de junio visitará el puerto de Arguineguín, donde mantendrá encuentros con asociaciones dedicadas a la acogida de migrantes.

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El Pontífice también viajará a La Laguna para recorrer el Centro de Migrantes Las Raíces y reunirse con entidades vinculadas a la integración social. La agenda incluirá además actividades en Madrid y Barcelona antes de su llegada al archipiélago canario.

La visita papal se produce en un momento de fuerte debate político sobre inmigración en España y con el Gobierno decidido a mostrar respaldo internacional a sus políticas de acogida y regularización.