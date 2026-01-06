MADRID, 18/11/2025.-El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su encuentro este martes en el Palacio de la Moncloa en Madrid.- EFE/ Kiko Huesca

El Gobierno de Pedro Sánchez confirmó que España está dispuesta a participar en una eventual misión internacional de paz en Ucrania, siempre que se alcance antes un alto el fuego y se establezca un marco sólido de garantías de seguridad.

El anuncio, realizado desde París, marca un nuevo posicionamiento de la política exterior española en uno de los conflictos más sensibles del escenario global.

La decisión no será unilateral. El presidente del Ejecutivo adelantó que convocará a los grupos parlamentarios del Congreso para analizar el posible envío de tropas, en un intento por construir consensos internos ante una definición que tendrá impacto político, diplomático y estratégico.

En el marco de una cumbre internacional impulsada por Francia, Sánchez sostuvo que España debe formar parte del esfuerzo colectivo para proteger a la población ucraniana y contribuir a la estabilidad europea.

La iniciativa se apoya en la coordinación de una amplia coalición de países que discute el diseño de una misión posterior al fin de las hostilidades.

El jefe del Gobierno remarcó que cualquier despliegue estará supeditado a la firma de un acuerdo de paz creíble y verificable. En ese contexto, reafirmó el respaldo español al proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea como parte de una estrategia de largo plazo.

¿En qué condiciones España enviaría tropas a Ucrania?

La participación española quedaría condicionada a un escenario de posguerra, con un alto el fuego consolidado y garantías de seguridad acordadas a nivel internacional.

El Ejecutivo descarta una intervención en un contexto de combate activo y prioriza un mandato claro, con respaldo multilateral y objetivos definidos.

Según lo planteado por Sánchez, la misión formaría parte de un plan integral elaborado por la llamada Coalición de Voluntarios, integrada por cerca de treinta y cinco países.

Este esquema buscaría prevenir la reanudación del conflicto y proteger la soberanía ucraniana en una etapa de reconstrucción institucional.

El Gobierno considera clave que la iniciativa cuente con legitimidad política interna. Por ese motivo, la ronda de consultas con los grupos parlamentarios tendrá como objetivo explicar el enfoque oficial y recoger posiciones antes de avanzar en cualquier compromiso formal.

¿Qué rol juega la coalición internacional y el liderazgo europeo?

La reunión celebrada en París reunió a líderes y representantes de Europa, Estados Unidos y Ucrania, bajo el impulso de Francia y el Reino Unido.

El encuentro dejó en evidencia la voluntad de coordinar acciones y fortalecer una arquitectura de seguridad común ante el conflicto en Europa del Este.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló este lunes por teléfono con el recién elegido papa León XIV, a quien agradeció su pronunciamiento en favor de una paz justa en Ucrania. Foto: Archivo.

Emmanuel Macron subrayó la necesidad de asumir compromisos concretos para garantizar una paz justa y duradera , mientras que la presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reforzó la centralidad de Kiev en las decisiones estratégicas. Alemania y el Reino Unido acompañaron el llamado a una respuesta coordinada.

La cumbre también reflejó el peso del contexto internacional. La participación estadounidense, ajustada por recientes acontecimientos diplomáticos, mostró que el escenario global condiciona las negociaciones.

En ese marco, España busca posicionarse como un actor comprometido con la estabilidad europea, sin apartarse del consenso político interno ni del marco del derecho internacional.