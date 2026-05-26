En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este martes, 26 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,56 euros, cifra que refleja una variación del -0,7% en comparación con el día pasado.

La evolución del precio del Ripple y el euro muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica que el precio de Ripple ha estado en ascenso, reflejando una creciente confianza en su valor en el mercado.

En la última semana, la cotización de Ripple registró un cambio del -2.2%, una caída moderada en el corto plazo; no obstante, en el último año acumula un -56.35%, lo que denota una evolución claramente bajista y una rentabilidad negativa para los inversores que mantuvieron posición durante ese periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 20.87%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 56.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.