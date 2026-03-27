Se acerca un nuevo fin de semana largo en todo el país y las agencias de turismo salen a seducir a los viajeros con un abanico de ofertas, promociones y facilidades de pago para que la escapada de Semana Santa no desborde el bolsillo de los argentinos. En un contexto donde la demanda se activa cada vez con mayor anticipación, la financiación se perfila como un factor importante al momento de efectuar una compra. Cuotas sin interés, acuerdos con bancos, programas de millas y paquetes promocionales emergen como las opciones más utilizadas para sostener planes de viaje. Según datos difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el feriado de la Memoria movilizó a más de un millón de turistas por el país, que dejaron un impacto económico directo de $ 231.084 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. “Las cuotas bancarias sin interés, sin duda, son lo que más está funcionando, aunque varía según el banco. Hoy podemos encontrar muy buenas propuestas que les dan facilidades a los clientes”, explica Matías Mute, cofundador de Promos Aéreas. En ese esquema -señala- Aerolíneas Argentinas corre con cierta ventaja por la cantidad de acuerdos financieros disponibles. A fines del mes pasado, la aérea de bandera anunció un 25% de descuento en todos los destinos nacionales e internacionales para volar entre el 2 de marzo y el 7 de junio, inclusive. Las millas, en tanto, juegan un rol complementario pero no menor. “No son prioritarias para definir un viaje, pero pueden ser decisivas cuando alguien se encuentra con una buena cantidad acumulada. Incluso, muchas veces son la excusa para viajar”, agrega Mute. En Smiles coinciden en que el uso de puntos se volvió más estratégico. A través de productos como Viaje Fácil, los usuarios pueden reservar pasajes hasta 11 meses antes, incluso sin contar con todas las millas al momento de la compra, y completar luego el saldo con una combinación de puntos y dinero. “Más que atarse a una cuota fija, los clientes buscan financiar y planificar su viaje a su ritmo”, explican desde la compañía. Lejos de una caída abrupta, el mercado muestra una reconfiguración. Según Promos Aéreas, el gasto total del viaje se mantiene, pero con estadías más cortas. En paralelo, el dólar estable impulsa el interés por destinos regionales, especialmente en Brasil, que vuelven a resultar competitivos frente a opciones locales. Los datos del sector confirman esta tendencia. De cara a Semana Santa, las búsquedas crecieron con fuerza tanto a nivel nacional como internacional. Según Despegar, los viajes al exterior aumentaron un 40% respecto al año pasado, mientras que los destinos domésticos subieron un 32%. A nivel local, se imponen las escapadas de naturaleza y las propuestas urbanas, con destinos como Puerto Iguazú, Bariloche, Mendoza y Salta entre los más elegidos. En el plano internacional, lideran las playas de la región, como Río de Janeiro y Florianópolis, junto con Santiago de Chile. El financiamiento atraviesa toda la cadena de decisión. Según Despegar, la tarjeta de crédito concentra el 62% de las operaciones. En viajes nacionales, el 45% se paga en cuotas, mientras que en internacionales crecen tanto las opciones en dólares como los planes propios de las agencias. Pero no todo pasa por financiar. También hay un cambio en los hábitos de consumo. De acuerdo con un relevamiento de Booking.com, el 44% de los argentinos elige destinos cercanos para reducir costos, el 36% busca ahorrar en transporte y el 30% planifica con mucha anticipación para conseguir mejores precios. A su vez, un 38% utiliza programas de descuentos o beneficios, y un 30% opta por viajar en temporada baja cuando puede.