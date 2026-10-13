Felipe VI y Letizia han iniciado este martes su primera visita a Ceuta.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, han iniciado este martes su primera visita a Ceuta, un viaje que el Gobierno ha calificado de “histórico” y “muy importante” y que tiene como objetivo expresar su apoyo a los ceutíes tras la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio.

Esto se debe a que la visita también supone el regreso de la Casa Real a la ciudad después de casi dos décadas. La última visita de unos reyes a Ceuta se produjo en 2007, cuando Juan Carlos I y Sofía viajaron a la ciudad autónoma.

El recorrido continuará este miércoles en Melilla, como parte de la segunda etapa del viaje de los monarcas.

El Gobierno califica de “histórica” la visita de los reyes a Ceuta

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró tras el Consejo de Ministros que el viaje es “sin lugar a dudas histórico” y “muy importante”.

“Es un viaje histórico, pero que se enmarca dentro de la más absoluta normalidad de un viaje de sus majestades los reyes a dos ciudades españolas”, afirmó Saiz, según declaraciones recogidas por EFE.

La portavoz recordó que desde el año 2007 no se producía una visita real a Ceuta y aseguró que el Ejecutivo continuará acompañando a la ciudad después de la reciente crisis migratoria.

En este sentido, destacó la inversión de fondos públicos destinada a impulsar su recuperación y favorecer que Ceuta continúe siendo una “tierra próspera y de crecimiento”.

La última visita oficial de los reyes de España a Ceuta había sido el 6 de noviembre de 2007, protagonizada por Juan Carlos I y Sofía. Fuente: EFE Chema Moya

Felipe VI defiende la soberanía española y pide el regreso de quienes entraron irregularmente

Al término de la jornada, Felipe VI se dirigió a una representación de alrededor de 300 ceutíes y centró buena parte de su intervención en la crisis migratoria que atravesó la ciudad.

“Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben -como regla de principio- regresar a su lugar de origen, lo antes posible”, afirmó el rey. No obstante, añadió que deben recibir un trato basado en la dignidad y la humanidad mientras permanezcan en España, según la información provista por EFE.

El monarca también afirmó que ambas ciudades forman una parte “irrenunciable” del país. “La soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables, son indiscutibles”, sostuvo.

De la misma forma, Felipe VI reclamó “unidad institucional” para afrontar la situación y pidió a las administraciones, instituciones y fuerzas políticas que trabajen de forma coordinada para ofrecer soluciones “prácticas y tangibles” a los ciudadanos de Ceuta.

El rey también se refirió a las relaciones con Marruecos y defendió la voluntad de España y de la Unión Europea de mantener una buena relación de vecindad basada en la “confianza y el respeto mutuos”, con el objetivo de favorecer la estabilidad y la seguridad regional.

Feijóo critica a Sánchez por no acompañar a los reyes en Ceuta

La visita también generó reacciones políticas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acompañara a Felipe VI y Letizia durante su estancia en Ceuta.

Alberto Nuñez Feijóo ha criticado a Pedro Sánchez por no acompañar a los reyes durante su visita a Ceuta. EFE

“No le dejaría solo en esta visita histórica e imprescindible para garantizar la integridad territorial de nuestro país”, afirmó Feijóo durante un acto de precampaña celebrado en Huesca, según recoge EFE.

El dirigente popular aseguró que, si fuera presidente del Gobierno, habría viajado junto a los monarcas. A su vez, agradeció que estos permanezcan durante la noche en Ceuta antes de desplazarse el miércoles a Melilla.