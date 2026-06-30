Confirmado por la Corona Española |Revelaron los cientos de regalos que recibió la Familia Real en 2025: de un móvil de Xi Jinping a un tarro de berenjenas. Imagen ilustrativa creada con ChatGPT.

La Casa del Rey de España hizo público el listado de regalos institucionales que recibió la Familia Real durante 2025. Según la información provista por EFE, fueron 429 obsequios vinculados a actos oficiales, viajes, audiencias y encuentros con autoridades nacionales e internacionales.

Entre los regalos más llamativos figuran un teléfono móvil entregado por el presidente chino, Xi Jinping a Felipe VI, un mantón de Manila para la reina Letizia, dos kits de supervivencia, joyas, camisetas deportivas, libros, dulces, cajas de mangos y hasta un tarro de berenjenas de Almagro.

La publicación del listado forma parte de las medidas de transparencia impulsadas por la Corona desde 2015, cuando Felipe VI aprobó una normativa específica para regular los regalos ofrecidos a los miembros de la Familia Real. Según esa regulación, los obsequios institucionales deben ser registrados y, cuando corresponde, incorporados al Patrimonio Nacional.

Qué regalos recibió la Familia Real en 2025

Libros y camisetas forman parte del grueso de los 429 regalos institucionales recibidos por la Familia Real durante 2025. Sin embargo, el listado también incluye objetos mucho más singulares, relacionados con la diplomacia, la cultura, la gastronomía o el protocolo.

Uno de los obsequios que más llamó la atención fue el teléfono móvil que el presidente chino, Xi Jinping, regaló al rey Felipe VI. La reina Letizia, por su parte, recibió un mantón de Manila durante el viaje de Estado de los Reyes a China, uno de los actos internacionales más relevantes del año para la agenda de la Corona.

También aparecen regalos procedentes de otros mandatarios y representantes extranjeros. Entre ellos, piezas artesanales, objetos decorativos, recuerdos institucionales, joyas, una reproducción vinculada al antiguo Egipto, botellas, bandejas, placas y otros artículos con valor simbólico o protocolario.

Confirmado por la Corona Española |Revelaron los cientos de regalos que recibió la Familia Real en 2025: de un móvil de Xi Jinping a un tarro de berenjenas. Fuente: EFE EFE

Además, la lista incluye obsequios gastronómicos y productos típicos, como cajas de mangos, dulces, galletas, vino, ron y un tarro de berenjenas de Almagro. Este tipo de regalos suelen entregarse en visitas oficiales, recepciones, actos culturales o encuentros con representantes de comunidades autónomas, ayuntamientos, instituciones públicas y delegaciones extranjeras.

Entre los presentes más curiosos también figuran dos kits de supervivencia, uno para el Rey y otro para la Reina, entregados por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. A ellos se suman camisetas deportivas, muñecos, peluches, retratos, corbatas, pañuelos, abanicos, esculturas, libros conmemorativos y objetos vinculados a fundaciones, premios o aniversarios institucionales.

Felipe VI, Letizia y Leonor: quién recibió más obsequios

Felipe VI fue el miembro de la Familia Real que más regalos recibió durante 2025. En total, el Rey acumuló 214 presentes institucionales, casi la mitad del total registrado en el listado publicado por la Casa del Rey.

La reina Letizia recibió 98 regalos, mientras que otros 67 fueron dirigidos conjuntamente a los Reyes. La princesa Leonor, heredera al trono, recibió 21 obsequios, además de otros regalos compartidos con su madre o con su hermana, la infanta Sofía. En la relación anual también aparece la reina emérita Sofía, madre de Felipe VI, con una decena de presentes.

El número total de regalos creció respecto al ejercicio anterior. En 2024, la Familia Real había recibido 358 obsequios institucionales, por lo que la cifra de 2025 supone un aumento de 71 regalos. La diferencia está vinculada a la agenda oficial desarrollada durante el año, tanto dentro como fuera de España.

En el caso de la princesa Leonor, los regalos reflejan su creciente presencia institucional. La heredera al trono participó durante 2025 en diferentes actos oficiales, debido a su formación militar y por el aumento progresivo de sus responsabilidades públicas. La infanta Sofía también recibió algunos obsequios, muchos de ellos compartidos con otros miembros de la Familia Real.

Qué hace la Casa Real con los regalos institucionales

La publicación anual de estos regalos responde a la normativa aprobada por Felipe VI el 1 de enero de 2015. Esta regulación establece que los miembros de la Familia Real no pueden aceptar para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones.

La norma también distingue entre regalos institucionales y regalos personales. Los primeros son aquellos que se ofrecen con motivo de un acto oficial o en razón de la condición institucional de quien los recibe. En esa categoría entran, por ejemplo, los obsequios entregados por autoridades extranjeras, administraciones públicas, organizadores de actos oficiales o instituciones vinculadas a la agenda de la Corona.

Confirmado por la Corona Española |Revelaron los cientos de regalos que recibió la Familia Real en 2025: de un móvil de Xi Jinping a un tarro de berenjenas. Fuente: EFE EFE

En el caso de los regalos institucionales, la normativa establece que deben incorporarse al Patrimonio Nacional. Además, la Casa del Rey tiene la responsabilidad de registrar, custodiar y valorar esos obsequios para determinar su destino final.

El objetivo de este procedimiento es evitar que los regalos recibidos en actos oficiales sean tratados como bienes privados cuando tienen una dimensión institucional. Por eso, la relación anual publicada por la Casa del Rey funciona como una herramienta de transparencia sobre los objetos recibidos por los miembros de la Familia Real en el ejercicio de sus funciones.