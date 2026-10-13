La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita a la bodega Las Moradas de San Martín, en San Martín de Valdeiglesias.

El PSOE ha presentado dos denuncias ante la Junta Electoral Central (JEC) contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el portavoz del PP, Borja Sémper, por presuntas infracciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) durante el periodo previo a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los socialistas cuestionan una declaración institucional de Ayuso sobre el desarrollo urbanístico de Valdecarros, el 7 de octubre, y una petición de voto para el PP que Sémper formuló en una entrevista radiofónica fuera de la campaña electoral.

En los escritos, a los que ha tenido acceso EFE, el PSOE sostiene que ambos dirigentes incumplieron las normas que regulan la comunicación institucional y la propaganda electoral. Por ello, solicita a la JEC que intervenga, ordene la retirada de los mensajes cuestionados y adopte medidas para evitar nuevas infracciones.

¿Por qué el PSOE denunció a Isabel Díaz Ayuso?

La denuncia contra Ayuso se refiere a una declaración institucional pronunciada el 7 de octubre durante un acto sobre el desarrollo urbanístico de Valdecarros, en Madrid, un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la disolución de las Cortes. El PSOE considera que la intervención excedió los límites de la comunicación institucional permitida durante el periodo electoral.

Según los socialistas, la presidenta madrileña utilizó el acto para promocionar su gestión al frente del Gobierno autonómico y difundir las propuestas y la ideología de su partido. También sostienen que aprovechó la intervención para criticar a otros ejecutivos, en particular al Gobierno de España.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Fuente: Comunidad de Madrid Dani Pozo

El PSOE denuncia, además, al órgano de la Presidencia de la Comunidad de Madrid responsable de la comunicación institucional. Entre sus peticiones, reclama a la JEC que ordene retirar la información publicada por el departamento de prensa autonómico y requiera a Ayuso que se abstenga de realizar o difundir mensajes de esa naturaleza durante el periodo electoral.

También solicita la apertura de un expediente sancionador y la imposición de la multa que corresponda si se acredita la infracción.

¿Qué reclama el PSOE contra Borja Sémper por pedir el voto para el PP?

La segunda denuncia se dirige contra Borja Sémper por unas declaraciones en una entrevista radiofónica en las que pidió el voto para el Partido Popular antes del inicio de la campaña electoral. En concreto, el PSOE señala la siguiente frase del portavoz popular: “Pedimos que los españoles vayan a votar masivamente (…) que vayan a votar y al Partido Popular" .

Borja Sémper ha exigido este lunes al presidente Pedro Sánchez que comparezca con inmediatez en el Congreso EFE

Los socialistas consideran que estas palabras vulneran el artículo 53 de la Loreg, que prohíbe difundir propaganda electoral o realizar actos de campaña una vez finalizado legalmente ese periodo. En este caso, sostienen que la petición expresa de apoyo al PP constituye propaganda electoral fuera del plazo habilitado para ello.

Por este motivo, el PSOE solicita a la JEC que requiera a Sémper el cese inmediato de la propaganda electoral y que ordene eliminar los mensajes en los que pidió el voto para su partido durante la precampaña. La Junta Electoral Central deberá valorar las denuncias y determinar si los hechos señalados constituyen infracciones de la normativa electoral.