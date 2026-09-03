Ricardo Andrés Pérez, experto en comunicación no verbal, sobre la Princesa Leonor: “Los nervios sí que pueden ser un poco más de lo habitual”

La princesa Leonor comenzará una nueva etapa académica en la Universidad Carlos III de Madrid. Ya completó sus tres años de formación militar. Ahora cursará el Grado en Ciencias Políticas en el campus público de Getafe.

La Casa Real confirmó que el programa tendrá una duración de cuatro años. La princesa Leonor superó el proceso de admisión y su llegada a la Universidad Carlos III abrirá un entorno distinto. La vida diaria no será la misma que en sus compromisos oficiales.

Ricardo Andrés Pérez, miembro del comité ejecutivo de la Asociación Española de Comunicación No Verbal, cree que ese cambio puede elevar la tensión habitual.

El especialista es graduado en Trabajo Social y cuenta con formación en Criminología, comunicación no verbal y habilidades directivas. “Yo creo que en este caso, los nervios sí que pueden ser un poco más de lo habitual”.

Su análisis es una previsión sobre el inicio del curso. No parte de gestos observados durante una jornada universitaria real. Por eso, sus comentarios no deben entenderse como un diagnóstico sobre el estado emocional de Leonor.

Ricardo Andrés Pérez, experto en comunicación no verbal, sobre la Princesa Leonor: “Los nervios sí que pueden ser un poco más de lo habitual”. (Albacete). EFE/ Casa de S.M. el Rey Fuente: Casa de S.M. el Rey Casa de S.M. el Rey

Por qué la princesa Leonor podría tener más nervios en la universidad

La princesa Leonor estudió en Gales. Después pasó por las academias militares y ahora llega a la vida universitaria. En ese nuevo entorno encontrará compañeros que ya pueden tener una opinión sobre ella.

Esa mirada previa podría hacer más difícil sentirse una alumna más. La exposición de la princesa Leonor será mayor que la de sus compañeros. También estará presente el riesgo de recibir un trato diferente por su posición institucional.

Para Pérez el miedo a no terminar de ser aceptada o a recibir un trato distintivo (sea preferente o discriminatorio) es un ”añadido a los nervios habituales que sentimos todos frente a un cambio o inicio de etapa”.

La cita no confirma que la princesa Leonor sienta miedo. Refleja la valoración del especialista ante una situación futura. El análisis de la comunicación no verbal tampoco permite conocer por sí solo el estado interno de una persona.

La Universidad Carlos III reúne alumnado con distintas culturas, ideas, recursos y lugares de origen. Según Pérez, esa variedad puede acercar a la heredera a problemas reales. También conocerá opiniones presentes en la sociedad.

Qué gestos podrían mostrar los nervios de la princesa Leonor

El experto señala que la voz suele ser una de las primeras vías por las que se nota la tensión. Hablar más rápido es una señal posible. Dudar o encontrar trabas también puede reflejar nervios.

En comunicación no verbal, este uso de la voz se denomina paralenguaje. Sin embargo, la princesa Leonor tiene experiencia ante las cámaras. Ha recibido preparación en oratoria y protocolo.

La heredera también trabajó la entonación y el autocontrol. Pérez considera que ese entrenamiento puede hacer menos visibles las alteraciones en la voz. Los posibles nervios podrían aparecer por otras vías.

El análisis de la comunicación no verbal también presta atención a los llamados gestos adaptadores. Frotarse las manos o tocarse un brazo pueden servir para liberar tensión. Lo mismo ocurre al girar un anillo o limpiar unas gafas.

Aun así, un gesto aislado no prueba un estado emocional concreto. Esta es una cautela básica al hablar de comunicación no verbal. Cada movimiento debe estudiarse dentro de su contexto y junto con otras conductas.

La comunicación no verbal de la princesa Leonor despertará un foco mayor de lo habitual. Cualquier movimiento puede recibir una interpretación pública. Eso no significa que exista una única lectura válida: “En esta situación sería positivo que hubiera una evidencia de nervios, porque sería indicativo de una implicación emocional”, asegura el experto.

Cómo será la etapa de Leonor en la Universidad Carlos III

El Grado en Ciencias Políticas se imparte en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III. El programa incluye Ciencia Política, Sociología, Derecho, Economía, Historia y Relaciones Internacionales.

La princesa Leonor tendrá que compaginar las clases con su agenda. A la vez, seguirá con sus tareas como heredera de la Corona. La Casa Real explicó que mantendrá sus compromisos institucionales.

Esta combinación no será nueva. Leonor ya compaginó sus obligaciones con el Bachillerato Internacional y con los tres años de formación militar. La diferencia estará en el entorno cotidiano de una universidad pública.

Ricardo Andrés Pérez, experto en comunicación no verbal, sobre la Princesa Leonor: “Los nervios sí que pueden ser un poco más de lo habitual”. Fuente: EFE

Para Pérez, estudiar en la Universidad Carlos III permitirá que participe en grupos de trabajo y relaciones habituales. Esa convivencia podría aportar experiencias distintas a las de los actos oficiales. La elección de Ciencias Políticas también encaja con su futuro institucional.

El programa oficial de la Universidad Carlos III incluye política mundial y sociología. También suma investigación social y teoría del Derecho. Entre sus objetivos aparecen el debate, la negociación y el análisis crítico.

El experto cree que el trato de docentes y alumnos será clave. “Los demás deben tratarla como tratan al resto del grupo”, afirma. Las tareas y los plazos deberían seguir el mismo criterio para todos.

La naturalidad y la ropa de la princesa Leonor también comunicarán

“Principalmente, lo que más se valora es la naturalidad”, señala Pérez. Desde la comunicación no verbal, una actitud cercana puede facilitar la integración. La naturalidad será clave en esa lectura.

El especialista también recomienda evitar actitudes que puedan interpretarse como altivas. Pone como ejemplo el cumplimiento de los plazos académicos. Considera que la princesa Leonor debería asumir las mismas reglas que los demás.

La ropa será otro elemento visible durante la etapa en la Universidad Carlos III. El experto recuerda que el vestuario puede reflejar gustos y posición económica. También muestra una relación con el entorno.

En una jornada cotidiana o durante los exámenes, muchos estudiantes eligen prendas cómodas. Una imagen demasiado formal u ostentosa podría aumentar la distancia. Pérez tampoco cree que Leonor deba abandonar su estilo: “Si sus compañeros usan ropa cómoda, que ella use aquello que le haga sentir cómoda”.