El Gobierno español expulsó a 250 migrantes y prepara medidas ante una nueva entrada irregular en Ceuta.

El Gobierno español ha expulsado ya a cerca de 250 migrantes que entraron irregularmente en Ceuta y mantiene activo un dispositivo de control ante la posibilidad de una nueva entrada masiva prevista para el 23 de septiembre.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró que se realizan más de un centenar de triajes diarios para determinar la situación de las personas llegadas a la ciudad.

Torres, responsable del mando único durante la crisis migratoria en Ceuta, explicó que unas 8000 personas, entre ellas más de 2000 menores, permanecen acogidas en recursos del Gobierno central y de la ciudad autónoma, mientras que entre 3000 y 3500 seguirían en las calles.

Ante los llamamientos difundidos en redes sociales en Marruecos para intentar acceder nuevamente a Ceuta, el Ejecutivo mantiene contactos con Rabat y prepara medidas preventivas, informó EFE este lunes.

España realiza más de 100 triajes al día y ya ha expulsado a 250 personas

Torres señaló que el Gobierno está llevando a cabo por encima del centenar de triajes de migrantes cada día y que cerca de 250 personas ya han sido expulsadas por haber cometido ilegalidades. El ministro también indicó que los expedientes de reagrupación familiar tramitados hasta el 31 de julio no habían recibido respuesta de Marruecos, aunque confía ahora en que Rabat cumpla su disposición a acoger a los menores y migrantes que corresponda.

En este contexto, Torres destacó que el mensaje que debe trasladarse a quienes intenten cruzar irregularmente es que “ quienes aspiran a saltar la valla no van a tener posibilidad de quedarse: “Están ante una expectativa que no van a poder cumplir ”.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Fuente: EFE Laura Rincón

El Gobierno activa medidas preventivas ante el llamamiento del 23 de septiembre

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, confirmó que su departamento ha activado mecanismos “preventivos” para contrarrestar las convocatorias difundidas en Marruecos para un nuevo cruce irregular a Ceuta el próximo 23 de septiembre.

Albares explicó que el Ministerio está difundiendo mensajes en Marruecos para aclarar que “ entrar irregularmente en Ceuta y Melilla no da ningún derecho a pasar al continente europeo, ni tampoco a quedarse indefinidamente allí ”.

El Gobierno también mantiene contactos con las autoridades marroquíes para reforzar la vigilancia fronteriza. Según Albares, se trabaja para establecer un dispositivo “disuasorio” que, si fuera necesario, “se pueda utilizar para impedir cualquier avalancha” el próximo miércoles.

España activa mecanismos "preventivos" para evitar entradas irregulares a Ceuta el día 23. Fuente: EFE Reduan

Torres afirmó que existe “la preocupación pertinente” ante la posibilidad de una nueva entrada irregular y aseguró que Marruecos está reforzando sus fronteras. El ministro destacó además que la diplomacia española mantiene un contacto permanente con Rabat para evitar nuevos cruces.

Albares señaló que habla “prácticamente todo los días” con su homólogo marroquí para facilitar el regreso a Marruecos de las personas que entraron irregularmente en Ceuta y cuyos expedientes determinen que no tienen derecho a protección internacional.

El responsable de Exteriores también afirmó que España está intentando contrarrestar las campañas de desinformación difundidas en Marruecos mediante los canales oficiales y con la colaboración de la prensa marroquí. En paralelo, mostró su preocupación por el intento de agresión denunciado por la diputada ceutí Julia Alejandra Ferreras tras unos incidentes registrados en el puerto de Ceuta.