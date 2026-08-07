Confirmado | Así es el coche que conduce el rey Felipe VI durante sus vacaciones en Mallorca: cuánto cuesta y qué tiene de especial. Fuente: EFE

El rey Felipe VI de España ha aprovechado su estancia veraniega en Palma de Mallorca para realizar una serie de actividades distintas de su agenda institucional. Por ejemplo, se lo ha visto practicando la navegación, una de sus actividades recreativas favoritas en estos días de descanso y disfrute entre familia.

En este contexto, entre sus distintos traslados al Real Club Náutico de Palma, el monarca se ha mostrado al volante de un coche singular que ha acaparado todas las miradas, principalmente por tratarse de un modelo deportivo de edición limitada de una marca española.

Específicamente, el modelo escogido por el rey para estas vacaciones por la isla paradisíaca de Mallorca ha sido el Cupra Formentor VZ5, la versión más icónica del SUV crossover de la misma marca, del cual solamente hay 4000 unidades disponibles. Incluso, el mismo ha sido diseñado, desarrollado y producido en Martorell, en la provincia de Barcelona.

Las características del deportivo que lució el rey Felipe VI durante sus vacaciones en Mallorca

El automóvil que se vio conducir al monarca de la Casa Real Española representa la exclusividad del modelo, aunque también destaca por su eficiencia y rendimiento.

Respecto a las principales características de motorización, el bloque motor cuenta con una potencia de 390 CV (287 kW) y un par máximo de 480 Nm disponibles en un amplio rango de revoluciones.

Además, una de las principales novedades del modelo es que se eliminó la restricción electrónica de velocidad, por lo que ahora puede alcanzar una aceleración de 280 km/h, antes restringida a 250 km/h. De la misma forma, puede alcanzar los 100 km/h en tal solo 4,2 segundos, una cifra que sitúa al vehículo en el terreno de los SUV superdeportivos.

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Asimismo, el Formentor VZ5 incorpora de serie la tecnología Torque Splitter de control selectivo de par. Esto significa que utiliza dos embragues independientes controlados electrohidráulicamente para distribuir el par motor de forma asimétrica entre las dos ruedas traseras.

Por último, el sistema de frenos incluye un conjunto de pinzas de alto rendimiento de seis pistones que actúan sobre discos ventilados y perforados de 375 mm de diámetro. Estos están alojados en las llantas de aleación de 51 cm, con un diseño exclusivo para el modelo VZ5.

Cómo es el diseño del coche que condujo el rey Felipe VI durante sus vacaciones en Mallorca

En cuanto al diseño del vehículo, el Cupra Formentor VZ5 posee un exterior tecnológico y deportivo. Por ejemplo, en el frente destaca el nuevo marco de la parrilla y un splitter delantero de fibra de carbono con la inscripción de “VZ5″ grabada en él.

Por otro lado, la iluminación del deportivo es otro factor que demuestra su exclusividad, al incorporar de serie faros Matrix LED con una función de distribución variable de la luz.

Uno de los elementos más destacados del diseño y carrocería de este SUV compacto deportivo son los asientos CUPBucket, uno de los más exclusivos que Cupra ofrece en sus modelos de altas prestaciones. Asimismo, ofrece un sistema de digitalización completo a través de una pantalla de 32,8 cm con una interfaz mejorada, fluida y personalizable.

Por último, la experiencia del usuario y el diseño del vehículo se completa con un nuevo sistema de sonido desarrollado junto a Sennheiser. El mismo incluye 12 altavoces y una potencia de 425 vatios, creando una acústica inmersiva y envolvente.

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Cuánto cuesta el coche que el rey Felipe VI condujo en Mallorca

A raíz del lujo y exclusividad del modelo que el miembro de la Corona Española utilizó durante sus vacaciones, se dio a conocer el precio del vehículo. En este caso, según el fabricante, el nuevo Cupra Formentor VZ5 tiene un precio de venta al público de 77.416 euros.

Sin embargo, la marca aclara que con un descuento base y una forma de financiación lineal, el precio del automóvil puede quedar disponible desde 69.000 euros.