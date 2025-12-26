El PP acusa al Gobierno de convertir la baliza V-16 en un impuesto de 300 millones de euros: “Es un aguinaldo para Sánchez”.

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha denunciado que la nueva baliza V-16, que desde el 1 de enero será obligatoria para señalar los vehículos inmovilizados en la carretera, es un nuevo impuesto y un “aguinaldo” para el Gobierno de Pedro Sánchez.

En declaraciones remitidas a la prensa, Pons señala que este elemento, que sustituirá a los triángulos de emergencia, no es una exigencia de la Unión Europea y, de hecho, España es el único país que la impondrá a partir de enero, con los conductores asumiendo el coste.

El PP denuncia que cada familia pagará unos 40 euros por una V-16 y calcula que el Gobierno recaudará por ello 300 millones de euros a través del IVA. Fuente: EFE J.J.Guillen

El Partido Popular denuncia que cada familia pagará unos 40 euros por una V-16 -y hasta 80 euros si tienen dos coches- y calcula que el Gobierno recaudará por ello 300 millones de euros a través del IVA.

“Si no habíamos gastado suficiente con la Navidad por voluntad, por disfrutar de la fiesta, el gobierno aparece en la cuesta de enero con un nuevo impuesto, un nuevo aguinaldo para que Pedro Sánchez celebre estas vacaciones estas Navidades”, ha denunciado Pons.

El partido de Alberto Núñez Feijóo cifra en un centenar el número de veces que el Gobierno ha subido los impuestos y ha acusado al Ejecutivo de haber empobrecido a la clase media que según González Pons ve “en el telediario cuánto ha robado este Gobierno y en qué juergas se lo ha gastado”.

“Cuando un Gobierno manchado por la corrupción impone una subida de impuestos que no explica causa de desazón y desafección democrática”, ha concluido el eurodiputado, que ha pedido elecciones en España.

Tráfico ha explicado que la nueva baliza V-16, que además de la señal luz transmite de forma automática la ubicación exacta del vehículo averiado, tiene como meta reducir la posibilidad de accidente porque cada año fallecen en España en torno a 25 personas atropelladas en carretera cuando habían bajado del vehículo, muchos de ellos mientras intentaban señalizar una avería o colocar los triángulos.

