Como consecuencia de la reforma del sistema de pensiones, que busca asegurar la sostenibilidad de las prestaciones públicas, la edad legal de jubilación avanza de forma gradual desde los 65 hasta los 67 años.

Con el paso del tiempo, las condiciones para acceder a la pensión de jubilación se vuelven más exigentes. Por ello, quienes planeen retirarse el próximo año deberán cumplir una edad mínima y acreditar un mayor periodo de cotización a la Seguridad Social que las personas que se jubilan en el ejercicio actual.

Cuál será la nueva edad de jubilación

En 2025, quienes deseen cobrar la pensión de jubilación pueden finalizar su carrera profesional con 66 años y 8 meses, siempre y cuando cuenten con un periodo mínimo cotizado a la Seguridad Social de 38 años y 3 meses.

A pesar de que los trabajadores que tengan intención de solicitar la jubilación el próximo año deberán contar con el mismo periodo cotizado, la edad mínima de acceso será mayor: 66 años y 10 meses.

Quienes lo tendrán más difícil serán las personas que tengan previsto iniciar el trámite para percibir la pensión de jubilación a partir de 2027. Desde ese año será necesario contar con una edad mínima de 67 años y haber cotizado a la Seguridad Social a lo largo de un mínimo de 38 años y 6 meses.

Pensión contributiva

Los requisitos para acceder a la pensión de jubilación contributiva dependen de la modalidad elegida. En el caso de la jubilación ordinaria, es necesario acreditar al menos 15 años de cotización, de los cuales un mínimo de dos deben haberse cotizado dentro del periodo exigido.

Por su parte, la jubilación flexible está dirigida a pensionistas que desean reincorporarse al mercado laboral, ya que permite compatibilizar el cobro de la pensión con un trabajo a tiempo parcial, aplicándose una reducción proporcional de la prestación. En cuanto a la jubilación parcial, esta opción posibilita combinar, a partir de los 60 años, el cobro de una parte de la pensión con un salario derivado de una actividad laboral a jornada reducida.

La jubilación anticipada permite al empleado retirarse antes de cumplir la edad legal y contempla las siguientes modalidades:

Por razón del grupo o actividad profesional

Trabajadores con discapacidad

Por tener la condición de mutualista

Sin tener la condición de mutualista

Derivada del cese no voluntario en el trabajo

Por voluntad del trabajador

Por expediente de regulación de empleo

Pensión no contributiva

Las pensiones no contributivas están destinadas a personas sin recursos suficientes, aunque no hayan cotizado o no alcancen el mínimo exigido para una pensión contributiva.

Su cuantía se fija cada año en los Presupuestos Generales del Estado y en 2025 asciende, con carácter general, a 7905,80 euros anuales, ajustándose según las rentas y el número de convivientes.

Para acceder, es necesario tener más de 65 años, ingresos inferiores a ese umbral y residir legalmente en España durante al menos 10 años, dos de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.