El Partido Popular (PP) volvió a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado y por lo que considera una parálisis legislativa que afecta a la economía. El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, defendió este martes en el Foro Capital de Vitoria que “un Gobierno sin legislatura” impide poner en marcha un programa de modernización de la economía española. Según el dirigente popular, España necesita reformas para elevar la productividad, mejorar las rentas medias y acercarse a economías europeas más fuertes, como Alemania. La crítica llegó en un momento en el que España mantiene prorrogadas sus cuentas públicas para 2026, tal como recoge la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos en su página sobre la prórroga presupuestaria. f Nadal sostuvo que el Ejecutivo no está en condiciones de impulsar las reformas que necesita el país. En su intervención, afirmó que no existe ningún país del mundo en el que el Gobierno se salte la obligación constitucional “no ya de aprobar los presupuestos, sino incluso de presentarlos”. La Constitución establece que corresponde al Gobierno elaborar los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes examinarlos, enmendarlos y aprobarlos. El dirigente popular fue más allá y describió al Ejecutivo como un gobierno que “no legisla”, que “no tiene presupuestos” y que, en sus palabras, “tiene que hacer chapuzas” contables mientras “el mundo cambia a una velocidad de vértigo”. Su diagnóstico busca instalar una idea política clara: sin cuentas nuevas y sin mayoría estable, el Gobierno pierde capacidad para ordenar prioridades económicas. La crítica del PP se apoya en un dato institucional: los Presupuestos Generales del Estado de 2026 funcionan bajo prórroga. La propia Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos recuerda que, si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio, se consideran automáticamente prorrogadas las cuentas anteriores hasta la aprobación de unas nuevas. El planteamiento económico de Nadal se concentra en varios frentes. El primero es fiscal. A su juicio, el Gobierno no ha actualizado las tarifas del IRPF para las clases medias, lo que reduce la rentabilidad real de estudiar, trabajar y ganar experiencia. “No se actualizan los elementos del IRPF que están erosionando continuamente la rentabilidad real de estudiar y de trabajar”, afirmó. Nadal también sostuvo que el 85% del IRPF corresponde a rentas salariales y lo definió como “un impuesto sobre el que ha estudiado o ha ganado experiencia en su puesto de trabajo” y “un impuesto al capital humano”. Con ese argumento, el PP sitúa una eventual reforma fiscal como una de sus prioridades para modernizar la economía y elevar la renta disponible de los trabajadores. El segundo eje pasa por el empleo. Nadal advirtió de que la brecha entre quienes trabajan y quienes no lo hacen es cada vez más estrecha porque, según dijo, “no existen incentivos para que trabajar y esforzarse sea rentable”. En ese punto, cuestionó el diseño de los sistemas de sostenimiento de rentas y citó el Ingreso Mínimo Vital, al que reprochó no exigir búsqueda de empleo ni formación. El PP quiere presentar la comparación con Alemania como prueba de que España tiene margen para mejorar. Nadal aseguró que España tiene una tasa de ocupación del 72%, unos diez puntos menos que Alemania. Los datos europeos publicados para 2025 sitúan la tasa de empleo española en el 72,4%, frente a niveles superiores en las economías más dinámicas de la UE, dentro de una media comunitaria del 76,1%. El dirigente popular también vinculó esa diferencia con los incentivos laborales. Según su análisis, España recibe alrededor de medio millón de inmigrantes al año y ese colectivo no sería responsable de la brecha, porque presenta una tasa de ocupación superior. La lectura política del PP apunta a otro lugar: el diseño del sistema fiscal, las prestaciones y las reglas laborales. Además de la reforma fiscal, Nadal planteó un plan de urgencia para resolver los problemas de acceso a la red eléctrica, que, según el PP, están lastrando inversiones industriales y reduciendo la competitividad. El cuello de botella energético se ha convertido en una preocupación recurrente para empresas que buscan ampliar actividad, electrificar procesos o instalar nuevos proyectos productivos. El tercer frente es la vivienda. Nadal defendió un “plan de choque normativo” para agilizar los trámites de construcción. La propuesta entra en uno de los asuntos más sensibles para la economía española: el acceso a la vivienda, la falta de oferta y el impacto de los precios sobre hogares jóvenes y clases medias. Para el PP, la modernización económica no pasa solo por producir más, sino también por remover trabas que encarecen vivir y trabajar en España. La intervención de Nadal también tuvo una dimensión política territorial. El dirigente popular reprochó al PNV que vote “sistemáticamente las posiciones de Pedro Sánchez” y lamentó que, cuando ha descarrilado una posición extrema del Gobierno, “quien la ha hecho descarrilar ha sido Junts, no el PNV”. El mensaje busca presionar a los socios parlamentarios del Ejecutivo en un escenario en el que cada votación mide la fuerza real de la legislatura. f El ataque del PP al Gobierno también tuvo un frente político ligado a José Luis Rodríguez Zapatero. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, exigió explicaciones al expresidente del Gobierno y a Pedro Sánchez por informaciones sobre un presunto blanqueo de capitales atribuido al exmandatario. Gamarra sostuvo que este supuesto comportamiento “atañe” a ambos socialistas y afirmó que ya no cabe “más silencio”, sino “explicaciones” para saber “si es verdaderamente cierto” que existen esas investigaciones. La dirigente popular también pidió a Zapatero que aclare si mintió durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Además, reclamó a Sánchez que confirme si el expresidente intervino en operaciones vinculadas al Gobierno, entre ellas el rescate de Plus Ultra. “Quien puede decirnos y nos debe confirmar si intervino o no, es el propio presidente del Gobierno”, señaló Gamarra.