La gestión del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius profundizó este lunes el enfrentamiento político entre el Gobierno de España y la oposición. Desde Vox acusaron al Ejecutivo de Pedro Sánchez de utilizar la crisis sanitaria como una operación de “cortina de humo” frente a los “escándalos” de corrupción que, a su juicio, afectan al presidente. Las críticas también llegaron desde Canarias, donde la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, cuestionó con dureza la actuación del Gobierno central y denunció falta de información, decisiones “unilaterales” y una gestión “con muchas sombras”. Frente a ello, el PSOE defendió la respuesta oficial y aseguró que España dio una “lección al mundo” en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades europeas. El portavoz nacional de José Antonio Fúster acusó al Gobierno de impulsar una operación de “cortina de humo” con la gestión del hantavirus en Canarias para desviar la atención de los “escándalos” de corrupción que, según sostuvo, rodean al presidente Pedro Sánchez. En una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox, Fúster afirmó que le preocupa “muchísimo” que se pueda estar poniendo en “peligro” a los ciudadanos y advirtió que el partido permanecerá “muy vigilante” sobre las acciones que tome el Ejecutivo. El dirigente también cargó contra la dirección de la Organización Mundial de la Salud, a la que calificó como “logia”, y restó responsabilidad al Gobierno de Canarias al considerar que es el Ejecutivo nacional “el que tiene que tomar las riendas” ante lo que definió como un “riesgo para la nación”. Además, aunque expresó su confianza en los profesionales de las Fuerzas Armadas que participan del operativo, sostuvo que el Gobierno de Sánchez ya gestionó “mal” otras crisis o epidemias y reprochó la actuación de la Administración central en catástrofes como la dana de Valencia de 2024 y los incendios forestales de Castilla y León. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, calificó la gestión del Gobierno de España con el buque MV Hondius como “propia de las autocracias” y acusó al Ejecutivo de ocultar información y tomar decisiones irresponsables. Dávila aseguró que fue una “decisión política no avalada por ningún documento” permitir que el crucero continuara fondeado en Tenerife y consideró que el desembarque completo podría haberse realizado el domingo. “Aseguraron que no existían síntomas, que todos los pasajeros eran asintomáticos. A día de hoy, ya sabemos que aparecen casos sospechosos en Francia y Estados Unidos... y seguirán apareciendo nuevos positivos. También nos dijeron que no existía otra alternativa, y ahora sabemos que ni siquiera se realizaron los PCR”, cuestionó. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, defendió la actuación “impecable” del Gobierno en la gestión del brote y acusó al PP de “estorbar” y “sembrar el odio” con sus críticas. “España le ha dado de nuevo una lección al mundo y al Partido Popular”, afirmó Mínguez, quien destacó la coordinación con la OMS para “proteger” a la ciudadanía. La dirigente socialista aseguró que mientras el Gobierno ofrece “soluciones”, el PP responde con “crispaciones”, “alarmismo y cinismo”, y cuestionó qué protocolo habría aplicado el partido opositor en una situación similar. El respaldo al operativo también llegó de parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien agradeció al Gobierno español y a las autoridades involucradas el “desembarco rápido y eficiente” del MV Hondius en Tenerife. “Trabajamos mano a mano con España, la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades organizando los vuelos de evacuación”, señaló Von der Leyen en la red social X. Por su parte, la portavoz comunitaria de Sanidad, Eva Hrncirova, reiteró que el riesgo del hantavirus para el público general sigue siendo considerado “bajo” y afirmó que la Comisión Europea trabaja para coordinar una respuesta “unificada y basada en la ciencia”.